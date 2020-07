Triquinosis: inspeccionan carnicerías para evitar la venta de embutidos sin rótulos

Información General

La ingesta de estos alimentos en mal estado produce la enfermedad. El Popular dialogó con Andrés Castro director de Bromatología quien explicó la situación en la ciudad y cómo trabajan desde el área.

La Triquinosis es un enfermedad parasitaria que se transmite por el consumo de cerdo crudo. La forma más común es la ingesta de carne mal cocida de los chacinados y salazones.

En Olavarría El Popular consultó al titular de Bromatología, Andrés Castro, sobre la existencia de casos y el funcionario afirmó que "no hubo en lo que va del año, nos llega como una sospecha pero ninguno confirmado".

"El punto de contagio más importante es el chorizo seco, bondiola y jamón crudo de elaboración casera ya sea de cerdo doméstico o jabalí" aclaró Andrés Castro, titular de Bromatología de la Municipal, en diálogo con El Popular Medios.

Si bien la caza de jabalí está prohibida o solo permitida en determinadas épocas en el año en la práctica es una actividad que se realiza.

Para el veterinario Castro "elaborar chacinados, queso de cerdo, panceta, es una es una tarea ilegal, es una costumbre que viene de hace años pero es importante que la gente entienda que está mal y que genera un riesgo para la salud".

Las inspecciones durante la cuarentena se realizaron según las fases que Olavarría fue avanzando y retrocediendo, "en fase 1 y 2 estuvieron limitadas, al retomar estamos saliendo en conjunto con el apoyo de la Patrulla Rural lo que hacemos es recorrer las carnicerías porque en muchas hemos encontrado chorizos secos sin rótulo elaborados en forma casera", afirmó Andrés Castro.

"Muchas veces es el mismo carnicero que elabora los chacinados con carne comprada legalmente pero es una actividad que no está habilitada".

Las llamadas "carneadas" son tradicionales en el campo y se realizan en esta época del año para el veterinario "son lo más riesgoso porque no tienen control de Triquinosis, por lo tanto la principal recomendación es no comprar ni consumir ningún chacinado ni salazón que no tenga rótulo, que no sea de un establecimiento conocido".

La carneada casera no está permitida salvo que se notifique a Patrulla Rural y a Bromatología, "cuando hay eventos muy grandes como El Aplauso al Asador, nosotros hacemos el control sanitario, Toda faena tiene que estar supervisada por un veterinario", afirmó el titular del área de control de alimentos del Municipio.

Los síntomas:

"Es un cuadro inespecífico que puede empezar como un cuadro gripal o de Covid, empieza con dolor abdominal, diarrea con dolores musculares y articulares muy intensos, se hace un hematoma alrededor del ojo", detalló Castro.

De Triquinosis se contagian casi todos los mamíferos "lo importante es saber que es una enfermedad sin cura, las lesiones musculares pueden ser muy importantes y puede generar la muerte porque afecta el corazón".

El dolor muscular intenso y el hematoma en la zona de los ojos deben llamarnos la atención y consultar rápidamente a un médico.