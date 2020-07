Por primera vez, el Congreso argentino se ilumina con los colores de la diversidad

Información General A 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario

El Parlamento nacional ilumina su cúpula y fachada con los colores de la diversidad, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y púrpura, en conmemoración a la sanción de la Ley 26.618, hito histórico nacional e internacional.



Desde el martes a las 23.59 el Congreso de la Nación luce su esplendor con los colores que representan la Diversidad. Así también, se coloreará simbólicamente con los mismos tonos las sendas peatonales sobre av. Entre Ríos, en las esquinas con Rivadavia e Yrigoyen.



Al aprobarse el matrimonio civil entre personas del mismo sexo el 15 de julio de 2010, Argentina se posicionó como el primer país de América Latina en reconocer este derecho.

Al menos 20.244 matrimonios igualitarios se celebraron en todo el país a partir de la sanción de la ley en 2010, según estadísticas de la Federación Argentina LGBT+ que hoy a partir de las 19 celebrará el 10° aniversario de la norma -la primera de América Latina y el Caribe- con un festival transmitido por redes sociales.



"La estimación de matrimonios igualitarios que hace la federación surge de las provincias y distritos que nos otorgan los datos oficiales -es decir que tienen contabilidad oficial- y en aquellas provincias que el Estado no lleva la cuenta, hay como observatorios o datos producidos por las organizaciones", dijo a Télam Esteban Paulón, director del Instituto de Políticas Públicas de la FALGBT.



A través de un comunicado, la Federación recordó que la ley de matrimonio igualitario "abrió el camino para que más proyectos de igualdad de derechos se hicieran realidad", cuya aprobación "no fue fácil", sólo se consiguió con "el aporte de todxs" y en el marco de una "batalla cultural" con "nuestrxs referentes y activistas de cada rincón del país debatiendo, proponiendo, militando desde la visibilidad", con el lema "Los mismos derechos con los mismos nombres".



"Aquel 15 de julio de 2010, el Congreso dijo 'sí' y tuvimos ley de matrimonio igualitario; hoy vamos por más: por las nuevas leyes Antidiscriminatoria Nacional y Ley Integral Trans, una nueva Ley de VIH, Hepatitis Virales e ITS; y por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otras", dijeron.



Hoy a partir de las 19 horas, en el #FACEBOOKLIVE de la FALGBT+ y bajo el lema "La cultura celebra una década de igualdad", se desarrollará el festival con la participación de León Gieco, Fabiana Cantilo, Pedro Aznar, Gustavo Santaolalla, Viviana Scaliza, Lula Bertoldi, Vicentico, Mimi Maura, Víctor Heredia, Hilda Lizarazu, Diego Frenkel, Benito Cerati, Ignacio Copani, Karen Bennett, Ayelén Baker y Valeria Cini, entre otros.



Este evento que reunirá también a otras personalidades de la cultura, de los Derechos Humanos, de la política, y de lo social en una fiesta de la cultura, será conducido por la docente, activista y actriz Vida Morant.



"Hoy somos orgullo de militancia en la visibilidad, porque sabemos que hace diez años no era fácil poner la cara, el cuerpo, en lugares donde la violencia y el odio eran moneda corriente. Sin embargo, nuestrxs compañerxs no se callaron ni se quedaron en sus placares de miedo. Y hoy podemos celebrar con orgullo nuestra visibilidad, nuestro trabajo en la diversidad, nuestra lucha por la igualdad real", expresó Flavia Massenzio, Presidenta de la Federación Argentina LGBT+.



"Estos diez años nos enseñaron que unidxs somos invencibles. La Federación mantiene sus puertas abiertas para que te sumes y así podamos seguir construyendo entre todxs igualdad en todo el país, y trabajar en conjunto por todo lo que falta", agregó. (Prensa / Télam)