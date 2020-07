Vilma Ibarra: "El proyecto de legalización del aborto está listo"

Política

Así lo confirmó la secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia. La funcionaria no adelantó la fecha en la que se enviará la iniciativa al Congreso, pero insistió en que la intención oficialista es "cambiar ese estado de las cosas.

La secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que el proyecto del Gobierno para legalizar el aborto "está listo", y que el objetivo del mismo es impedir "muertes evitables de mujeres", ya que hoy se atraviesa en el tema "el peor de los mundos".



"Está listo el proyecto de legalización del aborto, y en el tema está todo bastante inventado y debatido. En ese sentido, lo ha expresado el Presidente (Alberto Fernández) mucho mejor que yo, queremos evitar muertes de mujeres evitables", afirmó Ibarra anoche en una entrevista con América TV.



En esa línea, expresó que "hoy estamos en el peor de los mundos, porque los abortos suceden en cientos de miles", además de apuntar que "las mujeres mueren en abortos clandestinos, amenazadas de ir a la cárcel".



La funcionaria no adelantó la fecha en la que se enviará la iniciativa al Congreso, pero insistió en que la intención oficialista es "cambiar ese estado de las cosas, que sucedan la menor cantidad de abortos, por eso creemos mucho en la ESI (Educación sexual Integral)".



Asimismo, destacó la ley de Matrimonio Igualitario en el país, la norma que reconoció en Argentina al matrimonio entre personas del mismo sexo, de la que hoy se cumplen 10 años, y de la que fue su principal impulsora.



"Sectores de homofobia aún hay, los vivimos, existen y se padecen mucho, pero creo que la sociedad argentina no es mayoritariamente así", indicó y subrayó que "hay sectores conservadores que tienen más resistencia a los cambios sociales, pero mayoritariamente la Argentina tiene una población muy atenta a los derechos".

En ese sentido, la funcionaria rememoró que se dio "una batalla muy hermosa por esa ley, que no le hace daño a nadie, solo reconoció derechos que le habían sido negados a gente durante mucho tiempo".



Por otra parte, sobre la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, opinó que, "por suerte, en democracia, cuando la gente elige le pone la lapicera en la mano a un Presidente, y, por supuesto, Cristina es una persona importante en este Gobierno, ella tenía un caudal de votos muy importante, y lo tiene".



"Es la famosa frase que decía Alberto 'sin Cristina no se puede y con Cristina sola no alcanza'. Esta coalición que lograron hacer decidió nominar a Alberto Fernández como Presidente, y por suerte tiene un muy buen diálogo con una vicepresidenta que es una gran representante de un sector importante", agregó.



Respecto de la situación de la agroexportadora santafesina Vicentin, la funcionaria sostuvo que "no es una política de este Gobierno la expropiación", y dijo que solo "es una medida que está dentro de las leyes y la Constitución".



Agregó que "ante una situación de posible pérdida de trabajo para muchos trabajadores, y con un alto poder en materia de agroexportación, se entendió que había que tratar de mantener las fuentes de trabajo".



Finalmente, admitió que ante "un grupo empresario con enormes dificultades económicas, con una sospecha muy alta de vaciamiento y con créditos muy altos tomados del Estado nacional, probablemente, no se pudo comunicar como correspondía lo que se quería hacer". (Télam)