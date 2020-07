Carlotto cuestionó la carta de Bonafini al Presidente y afirmó que "no se puede criticar al voleo"

Información General

"Nuestro límite son los genocidas. Pero con estas personas del poder económico, el diálogo es necesario para buscar una respuesta colectiva en un país que está en crisis tremenda", remarcó.

La referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que "no se puede hacer una carta al voleo y poner piedras en el camino", al cuestionar la misiva que la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini le envió esta semana al presidente Alberto Fernández, en la que cuestionaba la reunión que el jefe de Estado mantuvo con algunos empresarios.

"No podemos hacer una carta al voleo, hay que ayudar y no poner piedras en el camino. El presidente debe poder actuar porque es alguien en quien confiamos. No me considero con la calidad ni el derecho de criticar la acción de un mandatario", sostuvo Carlotto.

La integrante de Abuelas señaló que después de una carta como la que le escribió Bonafini a Fernández "no se puede querer borrar con el codo lo que se escribió con la mano".

"Son conceptos que quedan en la gente, en la sociedad y en el exterior y necesitamos estar más juntos que nunca. A Alberto Fernández le toca gobernar un país endeudado por años, con un espionaje tremendo puesto ahora a la luz, la pandemia (de coronavirus) y la deuda externa. Eso no lo va a hacer en soledad. lo tiene que hacer con todo el país y si se tiene que reunir se va a reunir con todos", subrayó Carlotto.

En ese sentido, la dirigente de una de las entidades de derechos humanos más emblemáticas del país, estimó que "no tendría respeto por el jefe de Estado si se reuniera con un genocida" de la última dictadura cívico militar.

En otro pasaje de la entrevista, Estela de Carlotto cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por el tiempo que se toma en resolver causas relacionadas con Lesa Humanidad, y aseveró que el organismo "no es confiable".

"Realmente sería buena la propuesta de nombrar más miembros en la Corte y quitarles ciertos poderes. Ellos tienen un presupuesto muy grande y lo manejan como quieren. No se puede esperar milagros de gente que nos falló", indicó en relación a los integrantes del máximo tribunal.

La dirigente reiteró el reclamo por la aparición con vida del joven Facundo Astudillo Castro y aseveró que "es un desaparecido en democracia" en un hecho en el cual "hay una intervención de la Policía" bonaerense.

"Hay que pedirle a las autoridades pertinentes que indaguen a quienes son responsables para encontrarlo. Esto es muy grave, son coletazos de la vieja época que todavía existen en nuestro país. Debemos educar a las nuevas generaciones de uniformados para que se formen sin estas malas acciones", reclamo Carlotto.