Información General Desde el Juzgado de Familia Nº 1 expusieron cómo se desempeñan durante el aislamiento obligatorio

Desde mediados de marzo a la fecha procesaron más de 13 mil trámites, y el 30 por ciento corresponde a casos de violencia familiar y de género. Desde el Juzgado alertaron que aumentaron las denuncias y subieron "exponencialmente" las internaciones.

"En ningún momento se ha paralizado el servicio de administración de justicia, perteneciendo sólo al ideario popular y/o a la información tergiversada el concepto de que estamos transitando una 'feria judicial extraordinaria'", se indicó en un comunicado difundido ayer por el Juzgado de Familia Nº 1 de Olavarría. En el mismo se revela el altísimo cúmulo de trámites que se realizan a diario, a pesar de que la Suprema Corte no dispuso aún el restablecimiento pleno del servicio de justicia en Olavarría por la cantidad de casos de Coronavirus.



El documento se difundió producto de que el pasado lunes la dependencia ubicada en General Paz entre Vicente López y Alsina estuvo cerrada por desinfección, a raíz de que uno de los integrantes del Juzgado dio positivo a Covid-19. Se aclaró además que, aunque ese día no abrió sus puertas, se realizaron trabajos "desde el domicilio con conexión remota con absoluta normalidad", a través de los que procesaron "605 trámites sólo durante ese día, se insiste, con el juzgado cerrado (incluyendo 6 medidas cautelares en procesos de violencia familiar y 2 internaciones)".



Se agregó asimismo que, desde el pasado 19 de marzo hasta el lunes último, dentro del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia, "se han procesado 13.547 trámites, incluyendo 348 sentencias y/o decisiones que concluyen procesos". Esto hace a un promedio de 3.375 expedientes que se tramitaron de manera mensual.

Subieron "muchísimo" los expedientes vinculadas a causas por violencia familiar y de género





Además del aumento en el número de actuaciones en el Fuero de Familia, desde el Juzgado se advirtió que subieron "muchísimo" los expedientes vinculadas a causas por violencia familiar y de género, que hacen a un 30 por ciento del total de los trámites iniciados en lo que va del aislamiento.

El juez de Familia Santiago Arrondo detalló a EL POPULAR que se agravó "el tenor de las denuncias" y "también aumentaron exponencialmente las internaciones" que se disponen desde el Fuero de Familia. El magistrado indicó que, según las características de las causas que arriban a este Juzgado, el aumento en las causas por violencia se deben a la repercusión "del encierro que ha tenido en la gente, sumado a la incertidumbre económica".



Las audiencias



A mediados de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires determinó asueto en todo el ámbito del Poder Judicial provincial, "con suspensión de los términos procesales", lo que implicaba que "la prestación mínima del servicio de justicia se limitará a la atención de asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación".



Con el correr de las semanas este asueto se prorrogó, y la última resolución extendió esta situación hasta mañana. En el transcurso de este lapso de tiempo se autorizaron actividades en varios distritos, incluidas todas las ciudades que integran el Departamento Judicial de Azul, a excepción de Olavarría. De todos modos el máximo tribunal provincial suspendió "la feria judicial de invierno, en razón del estado de emergencia sanitaria y su inevitable impacto sobre el servicio de justicia".

Producto de esta situación, en el Juzgado de Familia aún hay actos procesales presenciales que "no pueden llevarse a cabo, como son las audiencias de prueba, de contacto con niños, niñas o adolescentes o con personas con la capacidad jurídica restringida". En la resolución 480/20 de la Suprema Corte se prohibió realizar este tipo de audiencias a través de vías tecnológicas remotas "porque se necesita que sean presenciales para que no se manipule a los declarantes", explicó Arrondo.



Por último se mencionó que "también por disposición del máximo tribunal bonaerense es que la atención al público de carácter presencial es absolutamente restringida, siendo reemplazada por otros canales remotos (consultas en la Mesa de Entradas Virtual o telefónicas, audiencias por sistema Microsoft Teams, salas de Facebook o videollamadas de WhatsApp) y la restricción horaria hasta las 12 también lo es por disposición de la S.C.B.A."



Desde el pasado lunes la Suprema Corte de Justicia habilitó "el restablecimiento pleno del servicio de justicia en los órganos judiciales y dependencias administrativas de las cabeceras departamentales de Azul -y la sede descentralizada de Tandil- y San Nicolás", pero no se hizo mención a lo sucedido con Olavarría. Tal es así que desde la escalada de casos que sucedió en nuestra ciudad en junio pasado se recomendó que los agentes que viven en Azul y se desempeñan en Olavarría no viajen, y lo mismo cuando la situación es a la inversa.