La policía acudió ayer a Parque Sur por aglomeración de vecinos

Información General

Las salidas recreativas funcionan de 13 a 17 y en un radio de 500 metros del domicilio de cada persona. Sin embargo, los agentes policiales acudieron al espacio verde para disuadir a un nutrido grupo de vecinos que disfrutaba del día.

A fines de junio el intendente Ezequiel Galli anunciaba las salidas recreativas entre las 13 y las 17 todos los días pero en un radio de 500 metros del domicilio de cada persona y sin depender del número de DNI.



El jefe comunal había hecho hizo especial énfasis en que "no se van a poder utilizar los juegos de las plazas, la idea es que no se junten a tomar mate. De acuerdo a los estudios de los nexos que ha hecho el personal de salud no se han dado contagios en las salidas recreativas, entonces nos animamos a tomar el guante de este consejo de los pediatras".

Sin embargo, mientras se acortan los tiempos para un cambio de fase -el decreto respectivo caduca hoy viernes-, ayer existían tibias expectativas a instancias de un supuesto proceso de flexibilización de la cuarentena que encararía el gobierno provincial durante los próximos 15 días.

Pese a los recaudos y recomendaciones para evitar los contagios, fue notorio que merced a un clima más benévolo y una jornada soleada gran cantidad de vecinos aprovecharon las salidas recreativas, como pudo advertirse a la vera del arroyo Tapalqué.



A punto tal que surgieron dudas sobre si existe respeto por la indicación de concretarlas a no más de 500 metros del domicilio.

Un indicio de esta supuesta desaprensión y de la evidente falta de controles para el cumplimiento de esa medida pudo comprobarse cuando un móvil policial debió acudir al Parque Sur para disuadir a un nutrido grupo de vecinos que disfrutaba de ese espacio.

Entre los datos negativos para un improbable cambio de fase, además del incremento en la ocupación de camas hospitalarias puede citarse la elevada tasa de letalidad alcanzada por el virus en nuestra ciudad.



Cuando ese índice en el ámbito provincial alcanza 1,67 por ciento, en ciudades con mayor población y más cantidad de casos llega a 1,37 por ciento en Mar del Plata y a 1,45 por ciento en Bahía Blanca pero en Olavarría asciende a 1,73 por ciento.

Por otra parte, una muestra del modo en que se intenta evitar una mayor dispersión de los contagios puede comprobarse en la cantidad de testeos efectuados en nuestra ciudad frente a los aplicados en la región. Según datos provinciales en Olavarría se realizaron 1.340 testeos; en Azul, 340; en Tandil, 325; en Bolívar, 195; en Saladillo, 98; en 25 de Mayo, 94; en Roque Pérez, 83; en Laprida, 55; en General Alvear, 23; y en Tapalqué, 18.