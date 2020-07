Cuarentena intermitente: nuevo sistema de fases con más poder para los intendentes

Información General Olavarría quedaría en Fase 4, en la que se contempla la apertura de bares y restaurantes

Los cambios regirán desde el lunes cuando en el Boletín Oficial se publiquen los listados de distritos por fases. Hay nuevos criterios para la asignación. En cada fase se incluyó una serie de actividades permitidas y los jefes comunales decidirán si las habilitan o no.

La "cuarentena intermitente" es la nueva etapa de la pandemia que comenzará el lunes en la Provincia de Buenos Aires y que se extenderá hasta el 2 de agosto. Los anuncios con las novedades se hicieron en dos tramos. A primera hora de la tarde, el gobernador Axel Kicillof habló junto al presidente Alberto Fernández. Horas después el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, expusieron con detalles la situación sanitaria y la continuidad del esquema de actividades en los distritos.

Este sábado, desde las 20 el intendente Ezequiel Galli encabezará una conferencia de prensa donde se esperan precisiones y anuncios respecto de la continuidad de la cuarentena en la ciudad.



Los cambios tendrán vigencia desde el lunes. En principio, Olavarría quedaría en Fase 4, la cual es más flexible que la actual. Aunque debe esperarse a que la Provincia publique en el Boletín Oficial los listados de distritos por fases. Hay nuevos criterios para la asignación aunque lo más trascendente es el cambio de enfoque: ya no se contempla ninguna fase en la que no haya casos de coronavirus en los municipios. Los cambios -con aperturas y cierres- se aplican según la tasa de incidencia de la enfermedad y la forma de trasmisión. Es decir, la nueva etapa de "cuarentena intermitente" será de convivencia con el virus.



A su vez, el nuevo esquema de fases incluye una serie de actividades permitidas y serán los jefes comunales quienes decidan si las habilitan o no.

Fases y actividades



El jefe de Gabinete Bianco subrayó que "no hay un fin de la cuarentena, ya lo expresó el Gobernador, estamos en el peor momento de la pandemia a nivel mundial. Tenemos que ser cautos y precavidos. No hemos llegado a ninguna nueva normalidad".



Retomó el concepto de "cuarentena intermitente" que presentó Kicillof para describir que se trata de "una etapa más de prueba para ver los contagios, duplicación de casos, ocupación de camas en Terapia Intensiva. En cualquier momento podemos dar una marcha atrás".



El ministro explicó los cambios que se verán en el sistema de fases a partir del lunes: son metodológicos. Indicó que continuará, como todos los lunes, la publicación en el Boletín de las fases en la que se encuentra cada municipio y que también seguirán los contactos con todos los intendentes durante los fines de semana.



Entre las novedades políticas de la jornada se cuenta el mayor poder que tendrán los intendentes en las decisiones. "Consensuamos con el Gobierno Nacional que las actividades van a ser aprobadas por paquete. Después cada intendente va a habilitar actividades y servicios en su distrito dependiendo del esquema sanitario" dijo Bianco. Luego aclaró "no vamos a sacar el ojo de lo que sucede en los distritos, sino que va a ser más eficiente la implementación".



