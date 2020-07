Ante la aparición de pumas reconocen que "estas situaciones no son nuevas"

18.07 | Información General Fueron vistos en un campo de Recalde

Al menos dos pumas y una cría mataron más de 10 ovejas. El productor agropecuario pidió ayuda a los encargados del Bioparque La Máxima. Desde la Dirección Provincial Agropecuaria hicieron recomendaciones y recordaron que está prohibida la caza.



En los últimos días, se sucedieron varios avistamientos de pumas en la provincia de Buenos Aires. En las localidades de Henderson, Tandil y Olavarría. Más precisamente en un establecimiento rural de la zona de Recalde.



La, aseguró quey que el número de avistamientos de estos ejemplares continúa en niveles similares al de otros años.

"No hay un aumento exponencial de avistamientos de pumas que permita, en este caso al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), con el que realizamos tareas en conjunto, evaluar controles poblacionales de esta especie", afirmó.

El 26 de junio se dio a conocer la información de la pérdida de otros ovinos en un campo de la zona.

https://www.elpopular.com.ar/nota/145992/pumas-mataron-a-unas-10-ovejas-en-un-campo-de-recalde



Di Marzio, quien tiene 5 direcciones bajo su órbita entre las que se encuentra la de Flora y Fauna a cargo de Mónica Rodríguez, remarcó que los pumas están considerados dentro de las especies autóctonas en el territorio bonaerense. Por lo tanto, su caza está prohibida por el Código Rural y se les impondrán multas a quienes violen la norma. "No sucede lo mismo con las consideradas especies exóticas en la provincia, como pueden ser las liebres", indicó.

En ese sentido remarcó que el área de Flora y Fauna, como toda actividad vinculada al agro, continúa funcionando normalmente y que ante la aparición de estos ejemplares deben escribir al mail [email protected]. O bien, comunicarse a cualquiera de los números telefónicos que se detallan en el siguiente link: https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/direccion_de_flora_y_fauna.

"es importante mantener sano al ganado, de lo contrario son más proclives a trasformarse en una presa"

"Al recibir el llamado de un productor, le preguntamos dónde y cuantas veces vio a los pumas. En primera instancia, le damos recaudos técnicos para poder alejarlos, como colocar iluminaciones en los lugares que frecuentan para así ahuyentarlos, cercar el ganado de determinada manera, y alejar a los animales enfermos. Siempre es importante mantener sano al ganado, porque de lo contrario son más proclives a trasformarse en una presa e incentivan a los pumas a tener una actitud de caza. También recomendamos contar con perros pastores que avisen ante una situación anómala. Por otro lado, hay personas que han podido adoptar a pumas como mascotas, aunque parezca increíble", detalló Di Marzio.

Francisco Quiroga, el productor agropecuario que avistó pumas en su campo pidió ayuda al bioparque municipal La Máxima. Desde el organismo aportaron información sobre cómo reaccionar ante la presencia de estos felinos, pero no pudieron brindarles una solución. "Nos comunicamos con uno de los encargados, pero nos dijo que ellos solo se ocupan de recibirlos en el caso de que los capturemos, pero no de atraparlos. Porque los que se encargan de eso son los de fauna de la provincia, pero por el tema del Covid-19 no están haciendo actividades".

Flora y Fauna además articula con cada municipio y, de acuerdo a los resultados obtenidos, se decide si es necesario que personal técnico vaya al lugar para hacer recorridas. En caso que se deba llegar a la instancia de tener que capturar a los animales salvajes, se toman los recaudos necesarios, porque no pueden ser lastimados al tratarse de fauna protegida. Para eso, se utilizan métodos de captura que no sean dañinos, como cebos para atraparlos en una jaula.

Di Marzio aclaró que, salvo en casos extremos, no se captura a estos ejemplares para tenerlos en lugares de confinamiento como un zoológico, ya que se trata de animales silvestres. Sino que se intenta que retornen a su habitad natural, tomando los recaudos necesarios para que no regresen al lugar donde se los ha encontrado.

Si bien generalmente no se registran casos de ataques a personas, desde el Ministerio también dan recomendaciones de cómo deben actuar los productores para proteger su integridad física en caso de toparse con un puma. "Hay que alejarse lentamente, no hay que huir raudamente porque el puma puede atacar al confundirse con una presa. Tampoco hay que encogerse. Es decir, no debe transmitirse miedo", explicó Di Marzio.

Con información de Tranquera.com.ar. Escribió Juan Ignacio Erreca.