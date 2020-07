Se incendió la catedral gótica de Nantes en Francia

Abre una investigación por "fuego premeditado"

Un incendio se declaró este sábado por la mañana en el interior de la catedral de San Pedro y San Pablo en la ciudad de Nantes (Francia).

Un centenar de bomberos ha acudido a este edificio gótico a apagar las llamas. El incendio de la catedral de Nantes recuerda al de la catedral de Notre Dame de París, víctima en abril de 2019 de las llamas.La justicia sospecha que el incendio ha podido ser un "fuego provocado", ya que los bomberos se encontraron al llegar con tres focos diferentes de fuego. El fiscal de Nantes, Pierre Sennes, explicó a la emisora de radio "France Bleu Loire Océan" que esos tres puntos diferentes "nos llevan a privilegiar la hipótesis criminal, no es resultado del azar", informa Afp.Sin embargo, no se hallaron rastros de entrada por la fuerza en los acceso exteriores de la catedral, precisó Sennes, por lo que continúa el misterio sobre el origen del fuego.Según el padre Hubert Champenois, rector de la catedral, "todo estaba en orden" el viernes por la noche. "Cada noche, antes de cerrar, se efectúa una inspección muy precisa", dijo."Después de Notre Dame, la catedral de San Pedro y San Pablo, en el corazón de Nantes, está en llamas. Apoyo a nuestros bomberos que asumen todos los riesgos para salvar esta joya gótica de la ciudad de los Duques", ha escrito el presidente Emmanuel Macron en Twitter.El incendio ha comenzado alrededor de las 7.30 horas de la mañana. Los vecinos de la zona han alertado a los bomberos a las 7:45 al ver llamas en el interior de la catedral a la altura del rosetón. Desde Twitter, los bomberos han pedido a los habitantes de Nantes que eviten el sector de la catedral y que no obstruyan las labores de extinción del incendio.Las primeras imágenes difundidas por la cadena de televisión BFMTV mostraban una gran humareda saliendo de las vidrieras y entre las dos torres de la catedral, declarada edificio histórico en 1862.Los bomberos han declarado controlado el incendio dos horas después de iniciarse, pero no han podido evitar que las vidrieras explotaran y el fuego devorara el gran órgano del siglo XV. El primer ministro Jean Castex acudirá al lugar este mediodía.El gran órgano de la catedral de Nantes de 1621 y una vidriera del siglo XV, que se habían logrado salvar en el incendio que sufrió este monumento en 1972, fueron este sábado pasto de las llamas, al igual que la sillería del coro y el órgano del coro, precisó la Diócesis de Nantes.También resultaron dañados una pintura de Hippolyte Flandrin del siglo XIX, una parte de las sillas del coro que eran recientes y los vitrales de la fachada, de los cuales una parte eran vestigios de vitrales del siglo XVI, indicó Laurent Delpire, conservador de Antigüedades y objetos de arte del Departamento de Loira Atlántico.Mathieu Lours, historiador especializado en la arquitectura de las catedrales, calificó de "drama" la destrucción del gran órgano de la catedral de Nantes. "Uno de los más bellos órganos de Francia ha sido consumido por las llamas", se lamentó este historiador en declaraciones a la radio FranceInfo.El jefe de Gobierno, que aplaudió la rápida actuación de los bomberos, envió un "mensaje de solidaridad de la nación" a la ciudad de Nantes "golpeada por este drama" y a sus habitantes. Castex aseguró en unas breves declaraciones a la prensa que el Estado, responsable del mantenimiento de los edificios históricos, participará en la reconstrucción de la catedral. (La Nación).