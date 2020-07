Un coro de nueve miradas íntimas de la vida en tiempo de pandemia

Columnistas

Nueve voces muy diversas responden a preguntas que rondan los aprendizajes, los miedos y las dudas que nacen en este nuevo formato de vida en pandemia. Relatos que construyen parte del rompecabezas de Olavarría en 2020.

Claudia Rafael



[email protected]



Desde sus 18 años, Antonia Ayesa siente que "ya no va haber una normalidad como la conocíamos y me aterra. Porque eso significa reconfigurar nuestra maneras de relacionarnos". Esa definición es demoledora y el sólo hecho de pronunciarla le genera angustia. Si algo tiene una pandemia es que -aunque siempre se vivan en estremecedora primera persona- las angustias son compartidas. Es un mal colectivo pero, a pesar de serlo, eso no calma. En todo caso, permitiría un alivio si esa reconfiguración de las relaciones sociales tuviera el reaseguro de que devendrá una humanidad que modifique su modo de ser y de estar amorosamente en el planeta. Los interrogantes siguen teniendo respuesta abierta.

La nota completa en la edición impresa de diario EL POPULAR