Otra vez, tres perros asesinos mataron a un gato en el Barrio Martín Fierro

Como si a la ciudad no le faltaran problemas relacionados con la fauna urbana y la salud pública, los mismos perros que desde hace tiempo son una preocupación para el barrio, atacaron a un gato hasta matarlo. Piden la acción concreta de la Justicia.

Romina Reser



En mayo del año pasado hicieron lo mismo con "Luisito". Un perro de tamaño mediano que estaba fuera de su casa, fue atacado y lo mataron. Ya en aquel momento María, una vecina, había dicho a Amores Perros -y otros bichos- "los perros suelen andar en la calle y son un peligro tanto para otro animal como para cualquier persona".



Es demasiado triste toda la situación como para tomarla a la ligera. Y claro, la culpa no es del perro y no tiene una respuesta fácil, ni cómoda.



En el mismo sentido se hace necesario que este tipo de hechos deje de repetirse porque hasta ahora terminan con la vida de otros animales, pero bien podría ser que la próxima vez lastimen a un niño o aún peor.



Que esta situación es un foco de conflicto nadie lo puede negar.



Desde el Municipio al comienzo de los reclamos, ayudaron a la familia con materiales para que pudieran cerrar el patio. Para que estos perros que son de raza agresiva -aunque esto podría obviarse sino fuese que ya han matado más de 5 mascotas del barrio-, estén contenidos. Al mismo tiempo, desde el área de Bromatología se los asistió con cadenas para que fuesen atados cuando abrían el portón y así evitar que salieran y atacaran; también con correas y bozales, para que pudieran salir a pasear con todas las medidas de precaución.



Nada de esto se cumplió. Los dueños se desentienden de sus perros, saben lo peligrosos que son, y mortales. Y aún así no toman ningún recaudo, según relatos de los vecinos.



Los perros no tienen la culpa. Ningún animal tiene la culpa y todos tienen derecho a vivir.



Sin embargo, esta semana volvieron a atacar y ese momento tan cruel quedó filmado en la cámara de seguridad de un vecino. Tres perros, dos de ellos los mismos pitbulls de siempre, fueron en busca de un gato y como en la historia de Túpac Amaru, tironearon de él hasta matarlo.



Otra vez. El mismo barrio, los mismos perros, el mismo conflicto sin solución.



Desde hace un mes los perros están sueltos de manera constante porque el portón se rompió. Hace un mes que el vecindario no tiene tranquilidad y hay mascotas que son asesinadas por estas bestias.



Las denuncias fueron hechas. Sólo falta que la Justicia haga cumplir la ley.



¿El dueño del perro atacante debe responder por este hecho? La respuesta es SÍ. El dueño del perro siempre es responsable por los daños que ocasiona su animal. Esto está plasmado en el Código Civil Argentino. El mismo en su Título IX De las Obligaciones que Nacen de los Hechos Ilícitos que no son Delitos, en su Capítulo I dedica varios artículos a la responsabilidad del dueño del animal. Así en su artículo 1124 establece "El propietario de un animal, doméstico o feroz, es responsable del daño que causare. La misma responsabilidad pesa sobre la persona a la cual se hubiere mandado el animal para servirse de él, salvo su recurso contra el propietario".



Pero también existe una responsabilidad penal por parte del dueño del perro que atacó, ya que puede ser denunciado por delito de daño, de acuerdo a los artículos 183 y 184 del Código Penal Argentino. El artículo 183 del Código Penal dice "Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que destruyere, inutilizare, hiciese desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado". El artículo 184 por su parte, se refiere al delito de daño agravado, y en su inciso 2 se refiere al caso de los animales diciendo "La pena será de tres meses a cuatro años de prisión si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes: 2) Producir infección o contagio en aves o animales domésticos".



La responsabilidad de los dueños no cesa, como en este caso, que con su conocimiento los dejan en la vía pública y ellos asesinan animales.



ANTECEDENTE



La justicia Mendocina en 2017 autorizó la eutanasia de un perro raza Rotwailler que atacó a una mujer y dos nenas. Fue tratado por Zoonosis y al no poder rehabilitarlo, decidieron terminar con su vida por la peligrosidad que significaba.



El hecho concreto en nuestra ciudad no es el único, algo similar se replica en Villa Floresta. El deseo desde este espacio es que la Justicia pueda hacerle honor a su palabra y equipare el derecho de vida de todos los animales y no sólo los que estos tres perros deciden que así sea en el barrio Martín Fierro.