20.07 | Información General

Así lo afirmó la Dra. Silvia De la Torre en diálogo con Mejor de Mañana por 98Pop al ser consultada sobre la situación con el coronavirus y la apertura de nuevas actividades en la ciudad.



Dra. Silvia De la Torre en 98Pop

"Tengo la esperanza de que si abren un restaurante o un bar que esté controlado y que sean como movimientos en células. Si yo vivo con un familiar, voy con mi familiar a ese lugar y estamos los dos en esa mesa y guardan distancia" manifestó en diálogo con 98Pop la Dra. Silvia De la Torre tras brindar su opinión sobre cómo va a impactar la apertura de actividades en el marco de la emergencia sanitaria.

"En realidad las juntadas se están haciendo igual" afirmó y señaló que "cuando uno empieza el interrogatorio te das cuenta". Es por ello que explica que, desde su punto de vista, detrás del "número de contagiados que se declara, hay muchos más" y ejemplifica: "si tenés 200 hisopados positivos, detrás de esos están el resto"

En declaraciones al programa Mejor de Mañana manifestó que habría que comportarse "como si fuéramos positivos todos. Entonces si creo que soy positiva me pongo el tapabocas, unas antiparras, me lavo las manos, guardo distancia, es la manera para poder cuidarnos"

"Este virus vino para quedarse, entonces tenemos que tomar las medidas correspondientes y las vamos a tener que mantener durante mucho tiempo" aseguró.

Ante la apertura de bares y restaurantes explicó que "si habilitas determinadas cosas es como que les das la responsabilidad a la gente del cuidado y realmente no lo podemos controlar"

"Me siento preocupada" dijo y sostuvo que "el temor no es que nosotros no sepamos qué hacer" sino que "podemos amontonar gente pero no podemos atender a todos a la vez"

"Es muy difícil que las personas pueden ponerse en el lugar de lo que estamos viviendo como profesionales de la salud" afirmó sobre el final de la entrevista.