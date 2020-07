Gastronómicos recibió "con alegría" la decisión de abrir bares y restaurantes

Información General Mario Rodríguez, dijo que "la esperábamos para mediados de agosto"

La decisión del gobierno municipal de abrir pubs y restaurantes cayó muy bien en el sindicato Gastronómico. Efectivamente el secretario general del gremio, Mario Rodríguez, dijo en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP que la medida los había soprendido porque "la esperábamos para mediados de agosto".No obstante añadió que "se la tomó con alegría porque se comienza a hablar de trabajo, de como recuperarlo y justo en el sector más perjudicado por la pandemia".En realidad, lo que dijo Rodríguez es verdad, la decisión del intendente soprendió a todos, empresarios y trabajadores y también vecinos que no imaginaban ni cerca que se iría decidir liberar, por decirlo de alguna manera, al sector más complicado de protocolizar. Es justo la actividad en la que se podría producir el mayor contacto y el más dificil de controlar.De todos modos, muchos bares y restaurantes de Capital ya han resuelto cerrar definitivamente porque no vislumbran una solución a corto plazo y prefieren terminar con su actividad a seguir endeudándose."A la mitad""Lo hemos recibido con sorpresa", dijo Mario Rodríguez, "porque hablábamos de que esto se iba a producir a mediados de agosto. Pero de cualquier manera se lo tomó con alegria, aunque seguimos pensando que va a ser medio complicado por el protocolo que hay que seguir".El gremio no esperaba esa apertura ahora porque, como dijo Rodríguez, "estábamos en fase 3 y por eso no la esperábamos. sin embargo nos alegra y de ahora en más habrá que ir adaptándose. El protocolo cuenta con trece o catorce puntos que hay que cumplir, desde que el cliente entra hasta que sale. Se habla además de que le van a tomar la temperatura a los empleados cuando entre, y aunque yo no lo ví a este punto, puede ser que sea así. En fin, habrá que hacer camino al andar", fraseó el titular del sindicato.Planteó también que esa apertura "nos da la esperanza porque indica que se está pensando en nuestra actividad y en la fuentes de trabajo. Pero va a ser complicado, insisto, porque hay que cumplir unos trece o catorce puntos del protocolo", sostuvo en "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP."Como todo cambio -agregó-, se verá en el desarrollo, y si bien se tendrán que reducir la cantidad de gente y la rentabilidad empresaria no va a ser la misma, igual es una buena decisión porque en algún momento hay que comenzar".Para Mario Rodríguez, "tanto en restaurantes como en hoteles va a haber un achicamiento del 50 por ciento y ese cálculo lo teníamos previsto. Habrá que ver cuántos abren y cuantos cierran. Pero lo más importante es que habrá que adaptarse a cierta cantidad de clientes".Diálogo"Por lo menos, algo es algo y esto es peor que nada. Habrá que estar preparado para empezar a trabajar porque el viernes no teníamos una luz de esperanza. Y esto es mejor que nada. Yo supongo que los que elaboraron el protocolo y los que decidieron abrir son gente que saben y habrá que adaptarse a eso. No sé, pero habrá que sacar turno, encargar el menú, la distancia... y todo lo demás. Pero, donde iban cincuenta, ahora solo podrán entrar la mitad o menos. Todo cambio y habrá que adaptarse", reflexionó el secretario general del gremio Gastronómico.Y luego insistió con lo que desde el sindicato se vaticinaba. "pensábamos hace un mes que iba a haber un 50 por ciento de achicamiento. Ahora vemos que hubo un parate tremendo y habrá que poner todo eso en movimiento con el peligro de la pandemia. Tampoco sabemos si los que abren, continuarán, pero sí sabemos que este cierre y este parate nos afectó muchísimo los ingresos para la cobertura social de los trabajadores... Pero habrá que empezar de nuevo y tirar todos juntos", sostuvo Rodríguez en el programa "Un Cacho de mañana".En ese punto hizo hincapié en la movilización y en el encuentro que se iba a realizar en Buenos Aires entre empresarios y algunos gremialistas caso Luis Barrionuevo y Gerardo Martínez, por ejemplo, para coordinar acciones en pos de un despegue económico.Al respecto le llamó la atención la ausencia del Gobierno como el factor convocante, "pero estoy seguro que lo va a hacer. Lo que queremos es ponernos en marcha junto con los empresarios, cada uno en su vereda, pero juntos, y acordando la manera de salir de esto. Pero el Gobierno debería convocar. Ya se levantaron muchas firmas para armar una mesa de diálogo para activar el país, y el Gobierno no ha dado señas de acompañar esta situación. Ojalá se decida a hacerlo".