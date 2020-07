IDEO y la redefinición de su propuesta educativa en función de la pandemia

Información General

El coronavirus obligó a plantear estrategias de aprendizaje frente a niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos y con trastornos específicos del lenguaje. "Buscamos otros modos de conectarnos y fue un gran desafío donde todos aprendimos", expresó Maitén Arrondo.

"Ojalá se haga la réplica acá, en Olavarría", dice Maitén Arrondo, directora del Instituto de Enseñanza Oral (IDEO) refiriéndose al servicio 148 accesible para sordos e hipoacúsicos que puso en marcha la Provincia. Es que los bonaerenses cuentan desde la semana pasada con una vía disponible para que personas sordas e hipoacúsicas puedan realizar consultas sobre coronavirus y recibir contención y orientación sobre Covid-19. Para acceder al servicio 148 Accesible es necesario contar con una computadora o dispositivo con cámara y acceso a internet."Es sumamente importante y valioso y esperemos que se pueda ampliar esta experiencia en varias ciudades como Olavarría", señala la referente de la institución local, tras plantear que en esta situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio "fuimos probando distintas estrategias" de aprendizaje y acompañamiento.Con un matrícula de 50 alumnos, la comunidad educativa de IDEO fue "pasando por diferentes momentos donde tuvimos que reconfigurar, repensar, reformular nuestras acciones porque a todos nos pasó que era nuevo" asumir este escenario de pandemia.A eso se le anexa el perfil del instituto que funciona como una escuela para niños sordos e hipoacúsicos que presta servicio frente a trastornos específicos del lenguaje y tiene como eje transversal los dispositivos educativos de inclusión. Allí las propuestas se definen en función de esas necesidades educativas y se brindan los apoyos necesarios, con entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de los alumnos, garantizando un sistema de educación capaz de incluir en el marco del modelo social de la discapacidad.Empatía y uniónEl coronavirus obligó a redefinir las estrategias frente a niños, jóvenes y adolescentes sordos e hipoacúsicos y con trastornos específicos del lenguaje. "Cuando hay una pérdida auditiva es difícil (acompañar y) no estar cerca de la persona, que nos vea claramente" es determinante sobre todo "teniendo en cuenta si el receptor tiene una prótesis auditiva ya sea implante, audífono, hay varios factores a tener en cuenta", asume Arrondo.Lo que rescata la directora es que "las familias de IDEO se comprometieron muchísimo en el trabajo con sus hijos y lo que íbamos solicitando, que era un lugar tranquilo y no hubiera ruidos de fondo, para poder hacer las videollamadas. Y se logró. Tratábamos de explicar las actividades, configurarlas y siempre siendo un nexo, un puente".Maitén Arrondo destaca que el entorno familiar fue protagonista. "Nosotros trabajamos también en encuentros virtuales a través de Zoom, nos encontrábamos el plantel docente para pensar juntas que más podíamos sumar, que más teníamos que modificar", explica la referente del lugar.En el caso de los estudiantes secundarios notaron que hubo "mucho acompañamiento de la escuela de nivel y actividades pensadas en formato de respetar el tiempo y la flexibilidad de contenidos. Pudieron realizar todas las propuestas y las escuelas utilizaron plataformas para subir a las aulas virtuales. Como maestras de apoyo para la inclusión, siempre estuvimos trabajando en equipo con las escuelas de nivel, buscando distintos recursos", rescata Maitén Arrondo.Hubo videollamadas, desarrollo de contenidos, con soporte de imágenes y recursos audiovisuales con material informativo y refuerzo de tutoriales o uso de pizarras. "Utilizamos distintos recursos. Fue a prueba y error", reconoce la directora de IDEO, valorando los resultados obtenidos."Ahora tenemos que hacer pausa pero realmente fue todo muy rápido. Pasamos por distintos momentos y todos aprendimos. Felicitamos a las familias por el compromiso, dieron lo mejor", enfatiza.Es que, "estamos entrando a sus hogares y es cuestión de empatía, de unión. Esto nos unió más" a la comunidad educativa porque se planteó, además, "un gran desafío donde la tecnología es sumamente importante pero también la parte humana en esto de pensar qué mas podemos hacer, cómo podemos llegar".No todas las situaciones son iguales ya que hay realidades "muy difíciles donde tal vez la familia no tiene conectividad o un teléfono con datos" y en esos casos la institución optó por la "confección de un cuadernillo con material impreso que anexamos a entrega de alimentos cuando las familias venían a buscarlos, cuidándonos, siguiendo el protocolo. Cuando lo retiraban tenía el cuadernillo acompañado por una caja de lápices, golosinas o un cuento, algo que les llegara al corazón", comenta con calidez Maitén Arrondo.En este primer tramo del año, atravesado por la crisis del coronavirus, "estuvimos acompañados por nuestra inspectora y los tiempos que fuimos teniendo los utilizamos para capacitarnos, para acceder a charlas, a cursos. Buscamos otros modos de conectarnos, desde otro lugar, y fue un gran desafío donde todos aprendimos", remarca la titular de IDEO.La totalidad de los estudiantes del ciclo lectivo 2020 "mantienen propuestas pedagógicas de inclusión en escuelas de nivel desde los más pequeñitos en articulación con atención temprana del desarrollo infantil hasta el secundario", precisa la directora del establecimiento.El respaldo de la Cena Solidaria"Vamos peleándola", asume Maitén Arrondo, mientras repasa los números de IDEO. Con las cuentas siempre al límite y este año agravadas por la pandemia, "vamos pagando moratorias y por suerte tenemos el respaldo de la Cena Solidaria", destaca la directora de esta institución que el año pasado fue beneficiaria del encuentro anual donde que se realiza con el objetivo de recaudar fondos para entidades con dificultades económicas. Juntos por vos e IDEO resultaron favorecidas en la edición 2019 y a cada una le correspondió alrededor de 1.130.000 pesos. El Instituto de Enseñanza Oral ya recibió 700 mil pesos y "aún nos falta cobrar la otra parte. Estamos a la espera de esa suma" de alrededor de 430 mil pesos por parte de la Municipalidad para sobrellevar las finanzas de la institución, comenta Arrondo.En el caso de Juntos por Vos ya recibieron aproximadamente 800 mil pesos que se reservaron para invertir en la nueva sede y en agosto completarían el monto total.Acceso al 148La provincia de Buenos Aires cuenta con un servicio para que las personas sordas e hipoacúsicas puedan realizar consultas sobre coronavirus y recibir contención y orientación, en caso de manifestar síntomas compatibles con la enfermedad. Para acceder al servicio 148 Accesible se debe contar con una computadora o dispositivo con cámara y acceso a internetLa Jefatura de Gabinete bonaerense precisó en un comunicado que se trata del servicio 148 Accesible, que se suma al que ya brinda la línea telefónica 148 de atención ciudadana. Quien desee contactarse deberá ingresar a través del portal https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/ y seleccionar la opción "148 Accesible", donde se solicitará número de DNI, número de trámite de DNI y género para verificar la identidad de la persona.Una vez realizado el proceso de identificación se habilitará una videollamada con una persona intérprete en lengua de señas con quien será posible realizar consultas, resolver dudas y reportar la eventual presencia de síntomas.El personal del servicio 148 Accesible fue capacitado para brindar atención de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud bonaerense. En caso de identificar a una persona que presente síntomas de Covid-19 se iniciará el protocolo de acción vigente.El objetivo del 148 Accesible es posibilitar la interacción con toda la población de la Provincia desde una perspectiva inclusiva, en el actual contexto de emergencia sanitaria generado por la pandemia de Covid-19. Inicialmente el servicio funcionará de lunes a viernes, de 8 a 20.A partir de esta experiencia, el propósito es ampliar progresivamente la capacidad de atención para brindar a las personas sordas e hipoacúsicas información sobre servicios y trámites que ofrece la Provincia. Télam