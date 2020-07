Desde hace seis años el 22 de julio fue propuesto como fecha para debatir y concientizar sobre las enfermedes que afectan a este órgano de nuestro cuerpo y que tanta inquietudes genera.

En 2014, la World Federation of Neurology (WFN) propuso el 22 de julio para celebrar el Día Mundial del Cerebro, una fecha para concientizar sobre los cuidados de este órgano tan importante y las enfermedades silenciosas que pueden desgastarlo. Este año se decidió profundizar sobre el Mal de Párkinson y cómo mejorar la calidad de vida de los que lo sufren.La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa crónica y que en todo el mundo, afecta a más de 7.000.000 de personas. Afecta a personas de todas las edades, incluso a niños y adolescentes, aunque principalmente, a personas mayores de 60 años.Al menos un 13% de las causas de enfermedades entre la población mundial están relacionadas con el cerebro, esto incluye desde problemas neurológicos hasta los trastornos mentales como la epilepsia.Algunas curiosidades del cerebro:* El cerebro por sí mismo no tiene receptores de dolor.* El cerebro es 75% agua.* Un cerebro puede contener 86 billones de células.* Utilizamos todo el cerebro, no solo el 10%.* El cerebro no es sólido, tiene la textura de una gelatina.* Hay 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cerebro.* No nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos porque nuestro cerebro distingue entre el tacto externo inesperado y nuestro propio tacto.* Se cree que el número medio de pensamientos que los seres humanos podemos experimentar cada día es de 70.000. (La Nación)