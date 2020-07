Ana Geoghegan: "Es como romper un monumento"

22.07 | Información General

La paisajista Ana Geoghegan, responsable del área de Espacios Verdes de la Municipalidad, opinó sobre el árbol añejo que mutilaron en Loma Negra.



Desde la dirección de Espacios Verdes, en la voz de la paisajista Ana Geoghegan indicaron que una de las posibilidades es que la comuna de Loma Negra acuda e inicie acciones por la vía legal ante la tala de un árbol en el Cerro Luciano Fortabat.



"En un espacio público no se puede cortar nunca, nada", recalcó.



"Esto es vandalismo sobre un bien común. Es un horror, porque están sacando un montón de pulmón. Desde el punto de vista paisajístico esto es como ir y romper un monumento; debe haber un castigo, por supuesto", pidió.



En tal sentido, acotó: "No sé qué tipo de castigo. Si debe ser una multa, si es para detenerlo, no lo sé, aunque reconozco que será muy difícil individualizar al responsable".



"Más allá de las consideraciones, ya pedí que legalmente hay que tomar cartas en el asunto", anticipó.