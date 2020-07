Indignación e impotencia por vandalismo en Loma Negra: mutilaron un árbol

Información General La angustia de una delegada que lucha por concientizar sobre el cuidado de la naturaleza

La aparición de un añoso árbol talado en el Cerro Luciano Fortabat generó una profunda indignación ayer en Loma Negra, la que se hizo patente en declaraciones a este Diario de la delegada municipal, licenciada Valeria Milía.

Las denuncias de hechos vandálicos en ese punto emblemático de la localidad serrana incluyen rotura de instalaciones, robo de adoquines, depósitos de basura clandestinos, incendios intencionales.



La delegada municipal Valeria Milía confesó su impotencia por actitudes cada vez más irresponsables de sus vecinos.



"Lamentablemente es una realidad que la veníamos registrando, recibíamos denuncias y estábamos tratando de no darle estado público para tratar de individualizar a los responsables, pero no hemos tenido suerte, si bien contamos con algunos indicios" dijo anoche.

Últimamente veo actitudes repudiables en la gente

"Como no hemos podido 'engancharlos', hablando en criollo, en la comisión del hecho, no podemos responsabilizar o acusar a nadie. Tenemos datos, no podemos dar los hombres, porque al no haberlos sorprendidos in fraganti estaríamos injuriando, y no queremos entrar en esa" señaló.



Milía mostró su dolor por el daño generado en el tradicional espacio verde de aquel punto.



"Hace tres años que estoy en esta gestión; hemos tenido hechos aislados, pero como esta vez que ha avasallado con una tala indiscriminada nunca" subrayó.



Valeria se refirió a los esfuerzos llevados a cabo para comprometer a la comunidad con la naturaleza y el respeto a su patrimonio forestal.



"Nosotros consideramos que la localidad está completamente árida, entonces era una excusa para forestarla, y ahora me encuentro con esto. No sólo es el árbol, sino el daño en el suelo, en la fauna, en el ecosistema todo" describió.



La presencia de la Escuela de Policía a metros de donde se cometió este delito es uno de los datos sintomáticos del episodio.



"Hablé con el director para preguntarle si en algún momento escucharon algo, porque esto fue hecho claramente con una motosierra, y no han oído nada; tampoco han visto autos o camionetas circulando por el sector, llevándose la madera" dijo.



El cerro está cercado desde que se hizo la división con el campo de los herederos de la familia Fortabat, hay sólo un par de caminos por los cuales circular. Pero nadie vio absolutamente nada.



"Necesariamente deben haber bajado por el camino de acceso al Cerro, pero ellos dicen que no detectaron nada" acotó la delegada municipal.



Los mismos destrozos se observan en el Camino Real, en dirección a la Escuela Nº 25, donde son habituales estas prácticas de tala. "No quiero generalizar, pero últimamente veo actitudes repudiables en la gente" enfatizó.



"Tenemos muchos problemas con la manipulación de la basura. El vecino cree que la basura que generamos no es responsabilidad de uno, y la tira en cualquier lugar. Hemos trabajado mucho en una mentalización en el manejo de los residuos secos, pero arrojan las ramas por cualquier lugar, generan basurales en los caminos de la localidad" denunció.



Valeria comentó que estas inconductas ciudadanas implican un gasto desproporcionado de energías: "En lugar de utilizar los recursos finitos de los que dispongo en personal y maquinaria, estamos todo el tiempo tapando las macanas de la gente y no podemos avanzar en proyectos nuevos. Es terrible esto; creo que pasa por una cuestión cultural".



Milía recordó que durante su gestión se hizo mucho hincapié en un "Cerro amigable" para la gente que corre, camina o simplemente desea el contacto con la naturaleza. "Esto provoca bronca, hastío, desazón. Se labura mucho, cuesta horrores conseguir un arbolito; nota, notita, proyecto, pedido, justificación, proyecto."



"Además talaron un ejemplar de muchos años, que formaba parte de patrimonio natural de nuestra localidad, con un valor inestimable para las futuras generaciones. Hay una historia en el Cerro, en sus árboles, que nosotros queremos poner en valor, dale una relevancia turística y esta gente se comporta de esa manera".



"Esto me genera una gran angustia. Hoy (por ayer) mismo le mandé un audio a (Julio) Valetutto para sacarle algo positivo a esta situación y que sea una excusa para instalar una campaña de concientización; intentar revertir esto plantando nuevos ejemplares y generando un compromiso en la comunidad", propuso Valeria.



En horas de la mañana, este Diario se puso en contacto con autoridades policiales de la subcomisaría de la Villa Alfredo Fortabat. "La gente que cometió este ilícito ya está individualizada", informó una fuente policial.



"Como todo leñador, fue un tipo con una motosierra, lo tronchó y se lo llevó en una camioneta", precisó la misma fuente.



"Este lugar es Cariló sin arena" dijo alguien, al comparar hace varios años el arbolado del Cerro con el de la villa balnearia.



El ejemplar talado días atrás era un árbol ya logrado, un ejemplar sano y de gran tamaño.