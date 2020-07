Gas: aprobaron por unanimidad acompañar el pedido de recategorizar a la ciudad como "zona fría"

Política Sesiona el HCD y Juntos por el Cambio tiene mayoría por licencia de Lastape

Habrá debate por la "zona fría" en las facturas de gas.La oposición presentó un "rechazo y repudio" al aumento de tasas.

Alrededor de las 9.15 comenzó la sesión del Concejo Deliberante en el salón de la Sociedad Española. Se trata de la sexta sesión ordinaria que tiene 18 expedientes en debate.



El concejal del unibloque UCR Martín Lastape volvió a pedir licencia y nuevamente estará Oscar Sánchez en su reemplazo, quien se incorpora al bloque Juntos por el Cambio que mantiene así su mayoría.

Olavarría, ¿"zona fría" en las facturas de gas?



Entre los temas más importantes de la jornada, se cuenta la propuesta del oficialismo para "acompañar" el acuerdo para recategorizar distintos distritos, entre ellos Olavarría, para la aplicación de las tarifas de gas.

Quien tomó la palabra fue el presidente del bloque Juntos por el Cambio Martín Endere quienpresentó el proyecto y dijo que se relacionaba con gestiones de Ezequiel Galli en el año 2016.



Desde el Frente de Todos, la edil Mercedes Landívar cuestionó la "oportunidad del proyecto" de decidir hacerse eco de la necesidad de recategorizar a la ciudad en las boletas de gas. "Ahora de repente nos acordamos de los vecinos y vecinas que parecen las tarifas de Macri", dijo.



Agregó "Me gustaría saber cuántos proyectos presentó Cambiemos desde 2016 a 2019 relacionados con la preocupación de los tarifazos implementados por Macri o Vidal, no los vimos marchar nunca contra estos. En cuatro años ni el Ejecutivo, ni los concejales de Juntos por el Cambio, ni la dirección de defensa al consumidor hicieron ningún reclamo por la recategorización de la tarifa, cambio de zona o por el tarifazo"



Además sostuvo: "El tarifazo de los servicios puesto en marcha desde 2016 por Mauricio Macri fue el más abrupto de la historia Argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución. Las subas de las tarifas llegaron a acumular más de un 3500% desde el que presidente Macri asumió al poder".



Por último consideró que "creo con todo respeto que si están preocupados por el bolsillo de los vecinos deberían no aumentar las tasas municipales, que en 6 meses aumentaron 3 veces, produciendo un aumento de un 66%".



En igual sintonía se había manifestado la diputada Liliana Schwindt al expresar en Twitter que "Dejen de subirse a una causa que cuando gobernaron durante 4 inviernos nos metieron #tarifazos".

Finalmente se aprobó por unanimidad el acompañamiento al proyecto.



Otros temas en debate

Por unanimidad también se aprobó el proyecto de resolución del bloque Cuidemos Olavarría sobre distinguir con el Galardón "Honor al Mérito Ciudadano" al Dr. Gerardo Acosta. Se trata del olavarriense quien es único argentino en ocupar un cargo en la dirección del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Se trata de la organización sin fines de lucro representa a 160 países con unos 380.000 socios.

Tercer aumento de tasas en la ciudad



La oposición, en tanto, impulsará en esta sesión el "repudio" al aumento de tasas recientemente dictado. Pasadas las 12 del mediodía comenzó el debate sobre este tema.

El que comenzó hablando fue Ubaldo García del Frente de Todos y aclaró "estamos en contra del incremento. Si es necesario aumentar ingresos, hay que fijarse quién lo puede pagar". En su declaración estimó que con el aumento, el Municipio recaudará 130 millones de pesos más.

A su turno, Celeste Arouxet agregó que "la solución no es que entre plata, que el Municipio sea recaudador, sino que tiene funciones que cumplir y administrar el dinero de los olavarrienses" y también se opuso al aumento de los tributos.

Por su parte, el concejal Juan Sanchez agregó "hay sentido común si hay baja en la recaudación, cobrarle más?".

El proyecto fue rechazado por mayoría, dado que el bloque de Juntos por el Cambio no habló al respecto y votó en contra, mientras que el resto de los ediles se manifestaron a favor.



