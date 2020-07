Caravana en el centro en apoyo a los jardines maternales privados

Información General

Piden ayuda económica a nivel local, provincial o nacional. En lo que va de la cuarentena ya cerraron tres jardines en Olavarría.

Este jueves a las 11 de la mañana en todo el país y en Olavarría se realizó una caravana de autos en apoyo a la difícil situación por la que están atravesando los jardines maternales privados.



El pedido principal es recibir una ayuda económica por parte del Estado, ya sea municipal, provincial y nacional ya que "Solo contamos con la ayuda de algunos padres que nos abonan la cuota mensual, la que se redujo un 50%. Sólo contamos con la ayuda de un 20% aproximadamente del total", contó Aldana una propietaria presente en la caravana

Los jardines maternales privados enviaron a principio de mayo una carta al Municipio pero hasta el momento no tuvieron respuesta y ya son tres las instituciones que tuvieron que cerrar sus puertas.

"Nuestras instituciones al no pertenecer al Sistema Educativo Obligatorio, no se les da atención, ni se piensa en la posibilidad de reapertura. Sin embargo, la realidad es que muchos de los padres que trabajan , no tienen familiares que puedan cuidar a sus hijos, teniendo que quedar al cuidado de niñeras, lo que hace imposible solventar ese costo", explicó Aldana.