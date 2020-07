"Voy a esperar para abrir las puertas, no quiero perder todo"

Información General Propietario de MACOLA

El propietario del restaurante explicó la decisión. El trabajo vía delivey y por las redes sociales le permitió seguir durante la cuarentena aunque con menos personal. Para reabrir va a esperar la prueba que se está haciendo desde el miércoles en Olavarría.

"Estamos organizando la reapertura, la verdad es que tuvimos un mes cerrado y me costó mucho volver a comenzar", afirmó Enrique Locatelli propietario del resto Macola ante la cámara de Noticias por Canal Local."Hoy gracias a dios con el delivery porque la voy llevando, puedo pagar proveedores y empleados, quiero esperar un tiempo para abrir las puertas", destacó. En cuanto al protocolo para el rubro de la gastronomía el propietario de Macola explicó que están trabajando pero el cliente va a tener que acostumbrarse. "Quiero ver la prueba en Olavarría y quiero asegurarme porque hoy despacito pero estoy funcionando, el miedo mio es que surjan contagios y volvamos para atrás de vuelta como en otros países"."El Estado me paga el ATP, cuando hice un reunión de apertura del local hubo gente que siguió conmigo y otra gente que no podía seguir y por suerte pude ubicar a otros empleados, me quede con el plantel de la cocina, eran 15 y quedaron 11 empleados", afirmó Locatelli.