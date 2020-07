Prorrogan programa de incorporación de docentes y auxiliares suplentes

24.07 | Información General

Se trata del plan Piedas. La Dirección General de Cultura y Educación lo extendió hasta el 31 de julio

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense prorrogó hasta el 31 de julio el Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes (Piedas), en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.Lo hizo mediante la Resolución 1195 publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito, que lleva la firma de la ministra de Educación, Agustina Vila.El programa Piedas está destinado a docentes y auxiliares que, como consecuencia de las medidas de aislamiento adoptadas por la pandemia, se encontraron "imposibilitados de participar de los actos públicos que en condiciones habituales les permiten acceder a cargos".Los docentes y auxiliares que acceden a este programa perciben unos 10.200 pesos de bolsillo en blanco, con aportes y obra social. Cabe señalar que en una reunión que el Gobierno mantuvo el miércoles con los docentes se anunció la continuidad de la medida.Cuando, a principios de abril pasado, se lanzó el plan, se anunció que se incorporarían unos 23.000 maestros y auxiliares, más unos 4.400 docentes del Plan Fines que en 2019 se desempeñaron como suplentes pero que este año no habían llegado a tomar cargo público debido a la cuarentena.Luego se incorporaron a los docentes "con cargos provisionales que no tuvieran cargos activos a abril de 2020 como así también a aquellos docentes que teniendo parcialmente un cargo activo en marzo 2020, no tenían continuidad en el mes de abril de 2020".En el marco del Programa, docentes y auxiliares podrán ser convocados a realizar tareas ya sea relacionada con el Plan de Continuidad Pedagógica, con tareas del Sistema Alimentario Escolar (SAE) o del protocolo de desinfección e higiene en colegios. (DIB)