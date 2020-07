Caputo brindó detalles del impacto de la pandemia en el Hospital Municipal

El Secretario de Salud local además contó qué tipo de tratamientos se aplica a los pacientes con Covid-19, y para quienes se reserva el plasma. Hay países que compraron la vacuna.



El doctor Germán Caputo, secretario de Salud local, se refirió a la situación sanitaria de Olavarría y señaló que en la actualidad "estamos transitando la pandemia, donde empiezan a surgir casos, surge algún foco. Pero se van estabilizando esos focos y estamos cumpliendo el objetivo que es la no saturación del sistema de salud", declaró en el programa "Un Cacho de mañana" (FM 98 Pop).



Ante la consulta sobre por qué no se utiliza en nuestra ciudad el suero equino para los tratamientos, el profesional estableció que ese tipo de medicaciones "están todavía en la fase experimental. No están aprobados por ningún ente regulador de medicación, están todos en fase experimental y las fases experimentales llevan varios circuitos pero todavía no están en el circuito de aplicación en humanos".



De ese modo, remarcó que en Olavarría para los tratamientos se utiliza "el plasma humano, que está en una fase experimental mucho más avanzada que el plasma equino". Con ese argumento, manifestó que para validar las vacunas, "la primera fase es in vitro; la segunda fase es demostrar que eso que se está aplicando no produce daño; la tercera fase es demostrar que lo que se produce no produce daño y encima hace bien; y la última fase es cuando se va aplicando en animales y luego en humanos en pequeñas, y luego en grandes cantidades".



En la actualidad, "la vacuna ya está en fase 3, donde la están usando en humanos, en mucha cantidad de personas y muchos países, aunque todavía no esté reconocida ya la compraron, como ser Estados Unidos, Brasil, Francia. Igualmente los laboratorios ya declararon que la van a producir en masa y a un costo ínfimo para que todos puedan vacunarse en poco tiempo".



En el Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" se aplican distintos tratamientos: "A los que son asintomáticos o con sintomatología leve prácticamente se los trata con paracetamol en su casa y a los que ya se están complicando y están internados, con plasma; medidas de sostén, se los hidrata y se los va estudiando para ver si hacen una sobre infección y muchas veces se los trata con un antiinflamatorio y si hay sobre infección con un antibiótico", explicó el doctor Caputo.