25.07 | Información General Daniel Rodríguez, vecino de la localidad, se quejó por el abandono en ciertos sectores

Ex dirigente vecinalista, apuntó en varias direcciones: los "abusivos" aumentos de las tasas, el destino del "impuesto a la piedra", la falta de maquinarias y herramientas en los pueblos serranos para paliar esta situación.

El vecino de Sierra Chica Daniel Rodríguez se acercó hace un par de días a la redacción de este Diario para manifestar su malestar, acompañado por un buen número de fotografías, con el estado que muestran algunos sectores de la localidad del Penal.



Ex titular de la Junta Vecinal de aquel punto, Rodríguez confesó su "bronca porque acá pagamos las tasas municipales como en el microcentro de Olavarría, pera parece que el intendente Galli se olvidó de Sierra Chica".



"Estamos hartos de pagar, y pagar y pagar, y estamos tapados por la mugre en Sierra Chica. Una de las respuestas que dan es que no juntan la basura que hay en el espacio público porque no hay nadie que maneje el camión de la Municipalidad. Perfecto... Igual aumentan las tasas, y como ciudadano de 61 años, independiente, estoy cansado" confesó Rodríguez.



"En campaña vienen y prometen de todo, después cuando están en el gobierno se manejan con decretazos y no nos devuelven absolutamente nada" disparó.

"A Sierra Chica le sacan todo el granito que tiene en su suelo. Invito a cualquiera a que vengan a ver los cráteres que se han formado y de todo eso en la localidad no queda nada" se quejó.



Rodríguez recordó que hace un tiempo planteó "destinar una parte del impuesto a la piedra, más o menos un 30%, a las localidades, y que cada delegado junto con sus vecinos lo administraran para cubrir las necesidades de cada pueblo".



El ex vecinalista mencionó que Sierra Chica tiene en inventario una pala para juntar los residuos "modelo 70, más o menos".



"Se rompe todos los años, está varios meses parada, y con lo pagado en arreglos calculo que se podrían haber comprado tres o cuatro palas. ¿A nadie se le ocurrió comprar una pala y pagarla con los fondos que recibe el Municipio por el derecho a explotación de canteras? Habría pala nueva, camión nuevo, carros, herramientas. Hoy no lo tienen Sierra Chica, Loma Negra, Hinojo, ni Sierras Bayas" enfatizó.



"No les importamos a los sucesivos intendentes" afirmó Rodríguez, y se preguntó "¿cuánto creció el plantel municipal en los últimos 20 años? Cuántos empleados tenía la Municipalidad de Olavarría en el 2000, y cuántos tiene ahora, para no ir contra un solo gobierno. Somos privilegiados, tenemos un presupuesto impresionante, el impuesto a la piedra, y ¿es posible atravesar esta situación?".



Rodríguez dijo que lo suyo responde a una mirada global, como ciudadano del Partido. "¿Por qué tengo que seguir pagando como en el microcentro de Olavarría, donde al vecino le recogen la basura todos los días, si yo estoy tapado de desperdicios? ¿Es justo?" reflexionó.



A modo de anécdota, recordó que en sus tiempos de presidente de la Junta Vecinal Sierra Chica la localidad no tenía oficina de correos, y era el pueblo serrano que recibía mayor cantidad de correspondencia, según su registro.



"Como tuve la suerte de hacer la 'colimba' con el hermano de un ex funcionario del Correo, fui con una carta hasta el edificio del Correo Central (actual Centro Cultural Kirchner), me recibió una autoridad y al mes tuvimos el correo en el pueblo. Ninguna autoridad municipal había movido un dedo antes" memoró.