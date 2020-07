El maltrato animal siempre se debe denunciar

AMORES PERROS

En nuestra ciudad la Justicia cambió la realidad del barrio Martín Fierro. Dos perros habían matado en los últimos años varios animales. Fue el resultado de varias denuncias, el trabajo policial, de agentes de control urbano, personal de Bromatología y la intervención del Municipio.

"Siempre se hace así, a veces sale bien, a veces sale mal", dijo la Dra. Cecilia Desiata, al frente del Juzgado Correcional de nuestra ciudad.



El portal de Gobierno Abierto de Olavarría expone que uno de los reclamos que más se registran tiene que ver con los animales. Porque generan problemas entre vecinos, porque están sueltos, porque muerden, porque hay muchos deambulando por la calle, porque... Sin embargo, en las estadísticas de denuncias esto no se refleja.



Lo que hizo que estos dos perros que habían matado más de 5 mascotas y otros animales en el barrio Martín Fierro fueron reubicados fue el trabajo en conjunto de varios partícipes de la comunidad. Desde los vecinos o víctimas a través de denuncias, hasta agentes de Control Urbano y personal policial de la Comisaría Segunda "que pusieron el cuerpo" y retiraron a los perros, hasta la decisión del Juzgado Correcional, la colaboración de efectivos del Comando de Patrullas local y los testimonios de acciones concretas previas que se llevaron adelante tanto desde el Municipio como desde el área de Bromatología.



Lo que se ejecutó es el Decreto Ley 3081 del año 73, donde en su Art. 46 explica "qué hay que hacer cuando las personas tienen animales salvajes o que sean peligrosos. Y eso se determina a través de una pericia".



Se trata de que los propietarios de los perros tomen conciencia que los deben cuidar

Estas pericias ya habían sido hechas y estaba comprobado que aunque los animales no presentaban agresividad manifiesta hacia las personas, sí era potencial, y había sobradas pruebas que eran muy agresivos con otros animales hasta la muerte.



En Olavarría en lo que va del año -particular porque estamos atravesando una pandemia- se han realizado 2 denuncias de este tipo, y 9 en el anterior. Claramente estos números no significan que no existan más hechos.



La Justicia sentó un precedente en Olavarría, porque hubo denuncias. "Este trabajo lo llevamos a cabo junto con la gente del Municipio, a veces con más éxito o con menos porque tenemos otros hechos donde es más difícil identificar al propietario del perro" explicaron a Amores Perros -y otros bichos-.



Ante todo resaltaron "cuando la gente tenga un inconveniente de esa índole, no dude en denunciar y en el caso que sea posible juntar la mayor cantidad de elementos que le permitan tanto a la policía, como a nosotros y la gente del Municipio que permita establecer de quién son, porque la responsabilidad es del dueño". La culpa no la tienen los perros.



CONCIENTIZAR A LOS DUEÑOS DE SUS RESPONSABILIDADES



La tenencia responsable de mascotas, también es esto. Hacerse cargo del animal, de su bienestar y que no genere problemas en la comunidad. "Siempre se intenta que no existan inconvenientes ni para las víctimas ni para los perros. Se trata de que los propietarios de los perros tomen conciencia que los deben cuidar", explicó la Dra. Desiata.



Desde el 2018 se creó la Fiscalía Especializada en Maltrato animal porque se entendió que "en el último tiempo, la propagación de las concepciones animalistas, ecologistas y ambientalistas vienen exigiendo un cambio que recepte los principios proclamados por la Declaración Universal de los Derechos del Animal, aprobada por la ONU y proclamada en 1978 en París". El titular de la UFI 6 de La Plata, Marcelo Romero aseguró que "es una problemática a la cual debemos una respuesta desde el sistema penal" y añadió que "la crueldad animal es una realidad que encierra u oculta conductas psicopáticas graves".



DÓNDE Y CÓMO DENUNCIAR



*Comisaría ó UFI (Unidad Funcional de Instrucción) correspondiente al lugar en donde ocurrió el hecho.



ES OBLIGACION del Funcionario Público (en caso de la UFI) y del Oficial de Ley (en caso de una Comisaría) tomar la denuncia: LA LEY 14.346 PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES es una Ley Penal así como también es obligación del ciudadano denunciar cualquier hecho que viole una ley. No acceder a realizar una "EXPOSICION CIVIL", la denuncia debe ser PENAL.



Es importante describir los hechos, el lugar y tiempo en el que ocurren o han ocurrido y, si se lo conoce, el nombre, apodo, señas, y/o domicilio del responsable de dicho hecho y cualquier otro dato que se considere importante, como también tomar fotografías o filmar, estos elementos pueden facilitar la investigación.