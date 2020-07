Mayra Mendoza: "A pesar de estar con síntomas, me siento bien"

Política Coronavirus

La intendenta de Quilmes se había aislado de manera preventiva hace 48 horas. Pidió a la población extremar cuidados.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, confirmó este sábado que tiene coronavirus y pidió a la población que extreme los cuidados para prevenir la enfermedad, tras haberse aislado hace 48 horas a partir del diagnóstico positivo de una colaboradora cercana.

"Nuestro secretario de Salud me informó hace algunos minutos que el hisopado que me hicieron dio positivo. Quiero decirles que a pesar de tener síntomas, me encuentro bien, aislada desde hace 48 horas", dijo en un video que publicó en su cuenta de Twitter.

"Sabemos que el contagio es una posibilidad para quienes tenemos la responsabilidad de seguir con nuestras funciones", siguió Mendoza. En ese sentido, pidió "a todos y todas que se sigan cuidando", y que "quienes no tengan que salir por una razón imprescindible, no lo hagan".

"Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Les mando un fuerte abrazo", finalizó la intendenta.

Mendoza se había aislado el jueves pasado luego de una colaboradora cercana diera positivo de coronavirus. Esa fue la segunda vez que la intendenta de Quilmes fue aislada por activación del protocolo sanitario. La primera ocurrió el 18 de mayo, tras visitar las obras del Hospital Iriarte cuyo director, Daniel Abarquero, y otros médicos habían dado positivo justo después de esa recorrida. En ese caso, dijeron en su entorno, se sometió al hisopado que dio negativo. Lo mismo hizo el ministro de Salud de la provincia Daniel Gollan.



Hasta el momento son cuatro los jefes comunales que se contagiaron de Covid-19: el primero, Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; y la semana pasada confirmaron sus diagnósticos Néstor Grindetti, de Lanús; y Gustavo Menéndez, de Merlo. (DIB)