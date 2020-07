Imputaron a Ishi, el intendente acusado de cubrir venta de "falopa"

Policiales

Tras sus declaraciones ante empleados municipales, difundidas ampliamente luego de su viralización, en donde claramente se lo observa decir "yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias" Mario Ishi estaba citado hoy para dar explicaciones.



El históricointendente peronista de José C. Paz, no se presentó este lunes en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos de San Martín, para ser notificado del inicio de una investigación por presunto encubrimiento agravado de narcotráfico por denuncias a partir de lo que ve y escucha en el video. Quien sí compareció en su nombre fue su abogado, Oscar Paoletti, quien se notificó de la imputación por la que quedó afectado.Más temprano por mañana, el intendente había expresado que se presentaría en los tribunales, pero no fue así. Su abogado declaró ante la prensa que aguardaban al intendente que "Había muchos medios en la Intendencia y aquí y además él está con mucho trabajo por la pandemia. Por eso vine yo". El Dr. Paoletti y entregó un escrito en el cual el jefe comunal se ponía una disposición de la Justicia. La causa está a cargo del fiscal Miguel Ángel Vieira Miño.