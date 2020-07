Triste récord: fallecieron 121 personas en Argentina durante las últimas 24 horas

27.07 | Información General CORONAVIRUS

Hoy fueron confirmados 4.890 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 167.416 positivos en el país.

Del total de esos casos, 1.112 (0,7%) son importados, 49.648 (29,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 88.238 (52,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Más temprano en el primer informe se habían registrado 17 muertes.



Desde el último reporte emitido, se registraron 104* nuevas muertes. 57 hombres, 26 residentes en la provincia de Buenos Aires; 26 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 3 residentes en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Entre Ríos; 1 residente en la provincia de Río Negro; y 46 mujeres; 26 residentes en la provincia de Buenos Aires; y 19 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 1 residente en la provincia de Santa Fe. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 3.059.

*1 fallecida en la Ciudad de Buenos Aires no registra dato de sexo.

(Por otro lado, una persona de sexo femenino residente en Río Negro fue notificada erróneamente como fallecida en el sistema)



Detalle por provincia (Nº de confirmados ' Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 3.351 ' 98.228

Ciudad de Buenos Aires 1059 ' 55.046

Catamarca 0 ' 60

Chaco 32 ' 3.358

Chubut -1 ' 263

Córdoba 99 ' 1.871

Corrientes 14 ' 152

Entre Ríos 4 ' 765

Formosa 0 ' 78

Jujuy 92 ' 1.527

La Pampa 10 ' 50

La Rioja 10 ' 249

Mendoza 61 ' 882

Misiones -1 ' 48

Neuquén 23 ' 1.074

Río Negro 62 ' 1.634

Salta -15 ' 224

San Juan 1 ' 22

San Luis 1 ' 20

Santa Cruz 15 ' 344

Santa Fe 33 ' 972

Santiago del Estero -5 ' 44

Tierra del Fuego** 32 ' 373

Tucumán 13 ' 132



(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)



*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).