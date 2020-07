Realizan rompecabezas con obras de artistas locales

Información General Una gran iniciativa con tinte solidario

La idea surgió de dos comerciantes locales, Agustína Cípres y Juan Ignacio Mateo. Los rompecabezas tienen obras del artistas Benjamín Aitala y de dos fotógrafos, son de 500, 1000 y 1500 piezas. Una idea que se apoderó de varios hogares en esta cuarentena.

En el inicio de la cuarentena una pareja compuesta por la psicóloga Agustina Cípres y el basquetbolista Juan Ignacio Mateo decidieron salir de las pantallas y poner la cabeza en otro lugar compartiendo en familia por lo que pensaron en armar rompecabezas "pero no nos gustaban las imágenes que veíamos, ya que no tenían que ver con nuestros gustos", contó Agustína en dialogó con El Popular.



"Entonces se nos ocurrió pensar lo lindo que sería armar rompecabezas con imágenes de nuestro interés, particularmente a mí me gusta el trabajo de Benjamín Aitala, me parece que es un artista maravilloso y un ser humano espectacularentonces me comunique con él", contó Cipres.

Previamente buscó una "empresa que pudiera darle forma al proyecto. Me contacté con una empresa de Capital Federal, con una persona muy buena por la calidad con la que trabaja y me fue acompañando en este proyecto, fui aprendiendo y automáticamente cuando se lo comunique con Benjamín".

Además de Agustina y Juan Ignacio, Federico Silveyra y Paz Bouciguez colaboran con el proyecto que en un principio lanzaron los primeros puzles de 1500 piezas con obras de arte de Benjamín Aitala, "fue un éxito absoluto. Lo bueno es que estos rompecabezas se podrían encuadrar y las personas que no pueden acceder a una obra de Benjamín, a partir de armar un rompecabezas, pueden colgar la imagen y tener una obra en su casa".

El proyecto tiene una segunda etapa y es solidaria, surgió "para poder sumar artistas locales", comentó la psicóloga y comerciante quien explicó que "lanzamos rompecabezas de 500 y 1000 piezas con imágenes de los fotógrafos Tomás Pagano y Guillermina Nogal que es aficionada".

No sólo sumaron a dos fotógrafos sino que la solidaridad se apoderó del proyecto y una parte de las ventas son para "ayudar a 'Mendieta, salvando vidas', una organización que ayuda a perros abandonados".

"Los artistas locales nos pasaron una preselección de imágenes y nosotros hicimos una selección final que lleva todo un proceso y hemos tenido plena libertad", aseguró y confirmó que "vamos a largar imágenes nuevas entre ellas de la Galera y cuestiones que representan a nuestra ciudad".

"Esta propuesta, además de potenciar artistas tanto locales, de la zona o a nivel nacional, surgió para que la gente usara el tiempo libre en hacer algo productivo, en correrse del exceso de información, en correrse de las pantallas para sentarse en familia", indicó Agustina Cipres.