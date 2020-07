Galli fue víctima de un ciberdelito y alertó a la población

28.07 | Información General Le hackearon el teléfono a su esposa

El intendente contó detalles en el noticiero con Andrés Pellegrini. "Confío mucho en el trabajo de la Justicia y que puedan dar con esta persona" sostuvo Galli.



En el noticiero de Canal Local, Segunda Edición que conduce Andrés Pellegrini cada día de lunes a viernes a las 20, el intendente Ezequiel Galli contó detalles del hackeo que sufrió en el teléfono de su esposa, la Dra. Florencia Barbieri y el cúmulo de información que estas personas tenían, con la que mantuvo una charla por aproximadamente dos horas.



Dijo que las amenazas tuvieron "un tinte político".

El intendente llevó a la justicia el hackeo del teléfono celular de su esposa , y en la noche de este martes detalló que desde temprano no le andaba el sistema de mensajería instantánea Whatsapp.



Detalló que estuvo dos horas hablando con esta persona, y deslizó "tuvieron algún tinte político estas amenazas". Durante el relato repitió varias veces lo difícil que fue esta situación para él y su familia.



Contó que estas personas con las que sostuvo el diálogo, mientras estaba junto a su esposa y ya comprobó que no era ella quien le pedía los datos de una tarjeta para hacerle una compra, tenían mucha información vinculada a la actividad bancaria del jefe comunal.



"Que yo lo publicara en las redes hizo que la situación se ponga peor"





Tampoco quiso ahondar en precisiones porque "la Justicia está investigando" y resaltó que "confío mucho en el trabajo de la Justicia y que puedan dar con esta persona".



Respecto del tinte político al que aludió, Galli señaló que en uno de los mensajes se vinculó el hackeo con el déficit municipal. "Me dijeron que si no explicaba la situación deficitaria del municipio me iba a hackear tarjeta por tarjeta" indicó.



Y alertó, "si les piden los datos de tarjetas de crédito por Whatsapp, no importa quien es, si es tu papá, tu mamá, tu hermano -un familiar o afecto, conocido- no se los den".



Para denunciar lo sucedido el intendente estuvo en contacto con el Fiscal General Marcelo Sobrino, personal de Fiscalías y policías de la SubDDI local.