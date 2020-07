Juegos de mesa para compartir, lo más vendido durante la cuarentena

Información General

En Olavarría, hace algunos días abrieron diferentes comercios, entre ellos el rubro juguetería y librería. En vísperas del Día del Niños, El Popular realizó una recorrida para ver de qué manera afrontaron la situación con sus puertas cerradas y qué eligió la gente para pasar el encierro.

Olavarría está en Fase 4 y varios negocios pudieron abrir sus puertas cumpliendo un protocolo específico, entre ellos librerías y jugueterías. El Popular se comunicó con dos comerciantes quienes contaron cómo atravesaron la venta por redes sociales y qué esperan para el Día del Niño.



Sandra, de Entretenete contó que en la primera etapa vendieron por "Instagram y Facebook", un método que llegó para quedarse, "fue un empujón que ayudó a aggiornarnos y vamos a tener que aprender porque es la nueva modalidad de ventas".

"Cuando pudimos empezar a trabajar por delivery, no era nada fácil porque a la gente le gusta ver, con nuestro teléfonos por medio de Whatsapp mandábamos fotos y vídeos", comentó Silvia de librería Aladino.

En cuanto a las ventas durante el aislamiento, ambos coincidieron en que fueron los juegos de mesa, "familiares, de preguntas y respuestas y aquellos que podían compartir con hermanos", planteó Sandra y Silvia sumó el "entretenimiento de los chicos para mantenerlos ocupados, libritos de pintar, crayones, acuarelas y rompecabezas. Los libros también, muchos se dedicaron a leer ya que había mucho tiempo para estar en casa, vendió mucho Andrea Rivero, Exilar, Romero, Eduardo Sacheri y lectura para chicos". En cuanto a promedio, los precios de los juegos de mesa van de $1700 a $4000.

En cuanto a las ventas por delivery, "no fueron muy buenaa pero salvamos un poco los gastos y ahora que pudimos abrir mermo bastante, se sigue vendiendo pero no tanto", aseguró Sandra y confirmó que "tenemos problemas con el stock, muchas fábricas están cerradas y no están fabricando por la pandemia".

Día del Niño

"Tenemos muchas expectativas con el Día del Niño pero la verdad es que viene lento pero esperemos tener suerte", planteó Sandra de Entretenete y pidió que respeten la distancia social dentro del negocio ya que eso "es lo más difícil".

Silvia, de librería Aladino confirmó que "está llegando mercadería" pero contó y pidió que "seguiremos trabajando con el protocolo y la distancia social, les pedimos a los clientes que vengan con tiempo par que no se llene de gente".