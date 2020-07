Pedido vecinal por Eco Puntos y Puntos Verdes para Colonia Hinojo

Los vecinos de Colonia Hinojo solicitan al Municipio que envíe los contenedores a la plaza donde se encontraban anteriormente para el reciclado. Crearán uno por sus propios medios y lo sumarán a los bolsones de residuos plásticos que ya se encuentran en la plaza denominada "Kinder Platz" que están restaurando.





Los vecinos de Colonia Hinojo solicitan al Municipio que envíe los contenedores a la plaza donde se encontraban anteriormente para el reciclado. Crearán uno por sus propios medios y lo sumarán a los bolsones de residuos plásticos que ya se encuentran en la plaza denominada "Kinder Platz" que están restaurando.





La conciencia ambiental se ha intensificado en el tiempo de pandemia. Muchas personas han tomado una actitud más responsable frente al reciclado. Lo cierto es que los vecinos de Colonia Hinojo están realizando un reclamo concreto en cuanto a esta situación. Norma Schwindt, contó en "Mejor de Mañana" por FM98 POP que "fueron retirados el Punto Verde de la plaza donde se llevaban botellas de plástico y no ha vuelto". La gente reclama "porque se usaba mucho y también se pide la vuelta del Eco Punto donde llevaban cartón, aluminio", manifestó la vecina.

Según les informaron desde el Municipio, "ya le habían dicho al delegado que no volvía más porque cuando lo retiraban de Hinojo y de Colonia Hinojo estaba por la mitad", expresó con preocupación, "de nuestra parte dijimos que el tiempo que estaba se usaba un montón" pero por razones obvias, al no ser ni siquiera mil habitantes "llenarlo no lo llenamos nunca".

Alternativa

Ante la imposibilidad de contar con el punto para reciclar, "estamos tratando de fabricarnos un Eco Punto con cajones que nos dio una empresa, le vamos a pasar una pintura para que se mantenga al aire libre y colocarlo en la placita". Los vecinos quieren responder a la demanda de la comunidad que está solicitando un espacio donde depositar estos residuos que tienen en sus hogares desde hace varias semanas.

El contenedor que crearán se sumará a los bolsones que se colocarán en la Kinder Platz, el espacio que están transformando desde el grupo Guardianes Ecológicos. Lo que allí se deposite será destinado a la cooperativa Viento en Contra de Olavarría.

Sin acompañamiento



"No nos sentimos acompañados", sentenció Norma Shwindt en la nota realizada por Mejor de Mañana en cuanto al apoyo del Estado, más precisamente del área de Desarrollo Sustentable que debería atender su reclamo. "Estamos trabajando con jóvenes que tienen mucho impulso y empuje, que hacen cosas por el tema y vamos para adelante. Más que consultar al Municipio, no hemos podido hacer. Tratamos de buscar nuestras herramientas y lo hacemos como podemos", expresó con indignación.

"Quizás se han confundido con Hinojo porque en Colonia somos pocos habitantes por eso no lo vamos a llenar en un mes, pero usarse se usaba. La gente juntaba latas de aluminio, cartón y lo que llevan al Eco Punto o al Punto Verde venía Malvinas a vaciarlo".

ara finalizar remarcó que este tipo de acciones, "contribuyen a la salud de la población. Viene todo de la mano".