Kicillof ratificó que sigue la "apertura limitada"

Política

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires brindó una serie de especificaciones del alcance de las nuevas disposiciones para la Provincia y el AMBA



Quiero agradecer al pueblo de la PBA, a todos y todas las bonaerenses, sé todo el esfuerzo, toda la solidaridad que se está poniendo en un momento de dificultades y de muchísima incertidumbre. Estoy orgulloso de ser gobernador de esta Provincia, que lo que hizo fue multiplicar la solidaridad y el esfuerzo.

Las noticias que llegan del mundo son desalentadoras, el mundo está viviendo los días con más infectados a nivel global, se han superado los 17 millones de infectados y estamos cerca de los 700 mil muertos en todo el planeta. No solo no se ha superado, sino que el coronavirus va y vuelve en todos los países. Lo que estamos viendo es que los países tienen rebrotes o mudanza del virus de una región a otras. Tal como dijimos, hay en el mundo una cuarentena intermitente. EEUU ha determinado zonas rojas, 18 Estados, hoy en EEUU hay más casos que en marzo. Lo mismo en Israel que parecía exento y hoy están volviendo para atrás. España, nuevas regiones, País Vasco y Catalunya están con cuarentena estricta. En Australia, Alemania, China.

Hay quienes "venden" que la pandemia ya pasó.



Ayer nos enteramos que la economía norteamericana sufrió una caída de su PBI del 33%, es la caída más grande registrada. Cuando la economía cae en un país extranjero es culpa de la pandemia, cuando hay problemas económicos en Argentina es culpa de la cuarentena. No se pueden aceptar esas mentiras. Lo que está dañando la economía es pura y exclusivamente un virus antes desconocido que no tiene cura ni vacuna.

Quiero mostrar de nuevo cuanto sirvió lo que hicimos. Tenemos que valorar las vidas que se salvaron al día de hoy.

En Nueva York los primeros casos se vieron a mediados de marzo y un mes después tenían 7500 casos, en un mes, no hay forma de afrontar una pandemia con esa velocidad. Lo mismo pasó en Madrid.

El principal problema en términos de mortalidad y de contagios es cuando se da fugaz, porque no hay tiempo de reforzar el sistema de salud o de cambiar las costumbres, y no hay tiempo de ampliar la capacidad de camas, y estoy hablando de los sistemas de salud más desarrollados. Y cuando no hay camas, médicos, enfermeras y respiradores no hay forma de atender a los pacientes. Eso lo evitamos de una sola manera, que es con la cuarentena y con el cambio cultural que nos trajo el coronavirus.

En diciembre del año pasado teníamos 883 camas de TI de adultos en el sistema público de la PBA, hoy tenemos 1979 camas, más que duplicamos. Hoy hay 1130 internados. Ya estaríamos desbordados y lo evitamos por el n esfuerzo que hicimos. Abrir camas, más de mil respiradores, ya distribuimos más de 10 millones de barbijos quirúrgicos. Todo esto era imposible si no contábamos con el tiempo.

Fue también por el trabajo que hicimos con los 135 intendentes, porque el oficialismo y la oposición pudimos trabajar unidos y fue principalmente por lo que hicieron los 17 millones de bonaerenses, el enorme sacrificio y la enorme conciencia.

El AMBA es una sola región sanitaria, por eso no hay forma de que nos dividan o nos hagan pelear, el virus cruza la Gral. Paz cuando quiere. Donde hay mayor densidad poblacional la enfermedad crece. Por eso tenemos un tercer cordón del conurbano que tiene 1 positivo cada 200 personas, un segundo cordón con un contagiado registrado cada 130, un primer cordón con 1 cada 100 y una CABA con 1 cada 50. Si hoy tuviéramos la misma densidad de contagios que la CABA tendríamos en el conurbano 250 mil contagios y eso tiende a igualarse y es lo que estamos tratando de evitar a toda costa.



Le agradezco a Alberto haber creado este espacio para que con todos los gobernadores y principalmente con el jefe de Gobierno podamos trabajar en esta coordinación y le agradezco a Horacio que a pesar de las diferencias que nos separan en lo partidario hemos podido avanzar con políticas y nos hemos podido dedicar a cuidar a la gente y su salud. No traten de politizar la pandemia porque estamos mostrando que ese es el camino equivocado. Estamos trabajando para que de uno y otro lado de la Gral. Paz no se generen problemas gravísimos.

Nos preocupa el sector privado de salud, que está básicamente en la Ciudad. Hoy tiene un 73 o 74% de ocupación, es muchísimo, y eso es lo que nos preocupa. La ocupación del sistema público en la ciudad y la provincia es menor. En la Ciudad 2/3 tienen seguro de salud u obra social, en la PBA el sistema público soporta a una proporción más importante de la población.

El 15% de los afiliados al PAMI que están hoy internados en la Provincia son porteños, bienvenidos, vamos a seguir siendo solidarios de un lado y del otro.

Reafirmamos ante una situación como esta el concepto de cuarentena intermitente. No es solamente evitar que se desborde el sistema de salud, es evitar más contagios porque no sabemos hoy las secuelas que puede haber aun en pacientes leves. Hay que tener conciencia.

No tenemos que esperar escenas dantescas para saber el riesgo que corremos, estamos anticipándonos.

Nosotros seguimos en la PBA con el mismo grado de apertura cuidada, con protocolos, así lo resolvimos con los intendentes del AMBA. En el interior seguimos con el sistema de 5 fases y casi 100 municipios en una situación con muy baja circulación con mucha apertura. En el GBA seguimos con las restricciones que teníamos.

Multiplicamos la capacidad de testeos muy rápidamente, seguimos con el seguimiento de los contactos estrechos, multiplicamos por cinco las llamadas telefónicas, seguimos con las camas de aislamiento, tenemos 13 mil en la Provincia, necesitamos que lo mas tempranamente posible el que esté contagiado se aísle.

Pido también que tengamos una visión más humana. Atrás de cada uno de esos números hay personas. En la Argentina hoy lamentamos 3.437 decesos, nuestras condolencias y acompañamiento a cada una de las familias. Pero sepan que 618 son menores de 60 años, es el 20%, nadie tiene una probabilidad nula de que la enfermedad tome una forma grave.

No nos dejemos llevar por los números solamente, pensemos de qué se trata esto.

Estamos delante de la pandemia más grande y la crisis económica más grande de la historia reciente. La esperanza está en la vacuna, en los remedios, y se ha trabajado contrarreloj. Lo hemos hecho en Argentina porque creemos en la ciencia, este Gobierno todo ha puesto en nuestros científicos y hoy estamos probando vacunas, esa va a ser la respuesta definitiva, no se puede esperar que esto afloje naturalmente.

El cansancio y la angustia traen descuidos, algunos se relajan o aflojan. Si los números no bajan va a haber que ir a una cuarentena mucho más dura. Las camas se van llenando y no podemos permitir que nadie se quede sin la atención que merece como un derecho.

Hoy no podemos elegir si tener o no la pandemia, lo que sí podemos elegir es si la dejamos hacer o si como sociedad y Estado vamos a hacer algo contra la pandemia, y así venimos haciendo en el país y en la Provincia, protegernos y trabajar colectivamente. Falta menos. No bajemos los brazos ahora. Sigamos cuidándonos.