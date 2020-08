Hilario Galli: "Estamos tan solo a una semana de poder pasar a fase 5"

Política

Es lo que dijo el secretario de Gobierno en la conferencia de prensa brindada ayer. "Una ciudad como la nuestra, necesita de dos semanas consecutivas de hasta 12 casos por semana" al explicar el sistema de fases bonaerense".

Por ahora, Olavarría sigue en fase 4: no pueden abrir los gimnasios ni los espacios culturales, no se puede hacer actividad física ni mantener reuniones familiares. Es lo que estableció la Provincia y, por más que en el Municipio haya "disidencias", la decisión es respetar lo que determinó el Gobernador.

Tras los anuncios de Nación y Provincia, esta nueva etapa de distanciamiento social se extiende hasta el 16 de agosto. En nuestra ciudad, la mirada está puesta en el 10 de agosto.

Los 12 casos positivos de Covid registrados en la última semana son una baja considerable respecto de lo que venía sucediendo y permiten pensar que "estamos muy cerca de acceder a la fase 5, estamos a una semana, lo cual sería una gran noticia, pero depende de todos nosotros" inició el Intendente Ezequiel Galli. Estuvo junto al secretario de Salud, Germán Caputo, y al secretario de Gobierno, Hilario Galli.



Hilario Galli subrayó "una ciudad como la nuestra, necesita de dos semanas consecutivas de hasta 12 casos por semana" al explicar el sistema de fases bonaerense. "Se cumplen 135 días de cuarentena y hoy se cumple nuestra primera semana epidemiológica -que se computa de domingo a sábado inclusive- con la restricción de hasta 12 casos computados dentro de la semana. Estamos tan solo a una semana de poder pasar a fase 5. De todos nosotros depende que esto se mantenga la situación en la que estamos hoy" añadió.

El funcionario de Gobierno expuso que "entramos en agosto que es un mes igualmente complejo, por lo que volvemos a instar a la población a reforzar los controles, las barreras de protección del cuidado personal".



Repasó las distintas medidas que aplicó la Provincia desde marzo hasta hoy para habilitar actividades y se refirió a la última resolución, fijada el mes pasado, "por la cual se establece el sistema por el que hoy nos regimos: el sistema de fases".



Hilario Galli explicó que así se determinó un nomenclador de 129 rubros que se pueden abrir según cada fase. "Actividad fisica, recreativa, cultural, gimnasios se encuentran en el nomeclador" enfatizó para señalar que es la Provincia la que dispone sobre estos rubros ya que están contemplados en la resolución.

Buscó así contrarrestar versiones que, dijo "surgieron en esta última semana", y que asignan responsabilidad al Municipio por la imposibilidad de trabajar de estos sectores. Es que los municipios ya no envían protocolos a la Gobernación para los que habilite: "la única posibilidad de elevar protocolos es para actividades que no están contempladas en el nomenclador" señaló. Por su lado, el jefe comunal definió que se trata de "un sistema objetivo, no hay posibilidad de hacer excepciones por municipio".



Luego Hilario Galli se refirió al contacto "permanente" de distintas áreas municipales con "actores de la vida deportiva, de los gimnasios, de la cultura para seguir trabajando sobre los protocolos para el momento de entrar en funcionamiento".

El Secretario hizo saber que en cada conversación con "el Jefe de Gabinete de la Provincia", el Intendente solicitó la apertura de estas actividades. "Esas conversaciones al día de hoy no han sido positivas" recalcó para dejar en claro que tiene en cuenta que "hay muchos vecinos que aún no han podido abrir sus puertas y no han podido trabajar".

"Sabemos muy bien que están en un momento muy difícil, que se les hace cuesta arriba y la están pasando muy mal. Seamos solidarios, Cuidémonos por nosotros pero también por ellos" pidió.

Retomó la postura que ya ha planteado el Intendente reiteradamente: "por más que nosotros como Municipio tengamos algunas disidencias respecto a criterios, siempre nos regimos bajo la línea que marcaron el Gobierno Nacional y el Provincial. Y bajo esa línea vamos a seguir".