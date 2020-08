Malabaristas también reclaman poder volver al ruedo con sus presentaciones

Información General

Se enciende la luz roja del semáforo y los y las malabaristas de los semáforos de la ciudad sienten algo especial. Más aún, en este tiempo de pandemia en el que se les hace imposible trabajar porque no hay protocolos ni habilitación para sus shows.

Carolina Fernández es una de las tantas vecinas de la ciudad que tuvo que reinventarse en esta época de pandemia para poder subsistir. En un informe realizado por Solange Rivarola Vales en Mejor de Mañana (lunes a viernes en FM 98 Pop), contó que hoy su trabajo está en "stand by".



Hace malabares con clavas, pelotas, fuego, luces y su objetivo es siempre innovar para que la gente disfrute del arte y no se aburra mientras espera su paso. "Hago semáforo, empecé a viajar de mochilera y uno de los oficios que se aprende es hacer malabares o artesanías u otras cosas", contó repasando sus comienzos en la actividad. Lo que se gana, "ayuda para el hospedaje y seguir viajando".



Después de "pegar unas vueltas por diferentes lugares", decidió quedarse en Olavarría "hace como 3 años y estoy en un equipo de fútbol, eso me hizo estabilizarme y vivir a pleno del semáforo". En esta pasión artística que encontró contó cuáles son los puntos a favor: "Sos independiente, tenés tus horarios, te la rebuscás más, pero hacés lo que querés", manifestó.



En este tiempo, "se nos hace más difícil porque me tuve que quedar en casa sin poder salir y tuve que ver cómo nos rebuscamos". En la calle pensó remotamente, pero entiende que "se hace imposible" y la realidad es que "no intenté volver porque la gente tiene miedo y la policía a varios compañeros los sacó del semáforo y siendo mujer corro el riesgo". Lo cierto es que reconoció que "no nos animamos a salir plenamente libres al semáforo porque aún con las precauciones sanitarias del uso de alcohol o los barbijos, nos han sacado".

