Diamanti: "Hay gente que está dando la vida en esto con una pasión admirable"

02.08 | Información General

A casi cinco meses del inicio de la Emergencia Sanitaria en Olavarría, la asesora en Salud del Municipio, Mariana Diamanti, destacó el compromiso de todo el personal del área para enfrentar la pandemia.

A mediados de marzo de este año, el intendente Ezequiel Galli decretó la Emergencia Sanitaria en Olavarría. Tras un análisis del Comité de Crisis, y en vistas a la pandemia del Covid 19 que comenzaba a presentarse en nuestro país, todo el personal de la Secretaría de Salud comenzó un arduo trabajo que hoy, cinco meses después, continúa incansablemente para brindar respuestas y cuidar la salud de cada uno de los vecinos del Partido.



La asesora en Salud del Municipio, Mariana Diamanti, valoró que "hay mucho compromiso de todos: médicos, enfermeros, choferes, alumnos de la Facultad, residentes, personal de limpieza, administrativos... hay gente que está dando la vida en esto con una pasión admirable. Nosotros estamos haciendo una especie de Programa Detectar permanente con recursos económicos y humanos del Hospital Municipal. Tenemos una red de trabajo que es impresionante", valoró.



Desde el plan de descentralización en la atención del Hospital Municipal "Dr. Héctor M.Cura" (para evitar la circulación masiva de personas), hasta la atención telefónica de los pacientes, la Dra. Mariana Diamanti detalló cada una de las acciones que se llevan adelante desde la Secretaría de Salud, más allá de la mirada puesta en la atención propia del contexto de la pandemia: "todo el equipo de salud está armado y coordinado, trabajando el doble o quizá el triple".



"A partir de que un paciente siente algún síntoma, se puede comunicar a los teléfonos de Epidemiología (419910 y whatsapp: 2284544821), en donde lo atienden los médicos todos los días y automáticamente con el llamado le brindan una primera solución: si tiene que hacer certificado, también de ser necesario se le hace la ficha e incluso si lo nota agitado (por ejemplo) llama al 107 directamente y va un médico al domicilio", enunció la Dra. Diamanti.



Son una decena de médicos y médicas, de diferentes especialidades, que están a disposición en esta situación y más allá de esto siguen con su tarea habitual. Son quienes brindan esta primera atención al paciente a partir del llamado telefónico: Celeste Borzi, Jorgelina Montenegro, Juan Chamorro, Magdalena Miretzky, Mariana Alcain, Maximiliano Zuliani, Nora Zeberio, Paula Berney, Pedro Abbate y Sandra Butin.



La asesora en Salud del Municipio explicó que "si el paciente tiene síntomas -y si no se acerca a consultar a un Centro de Atención Primaria de Salud o alguna clínica del ámbito privado o al Hospital- telefónicamente el médico le brinda las recomendaciones y si es necesario le hace la ficha para hisopar".



En el circuito, esa ficha que emite el médico que atendió el teléfono se deriva a la Dirección del Hospital Municipal, en donde se confecciona un cronograma de días y horarios en el que se realizarán los diferentes hisopados. Un equipo de dos "hisopadoras" concurre al domicilio en ambulancia y tras llevar a cabo el correspondiente estudio se deriva la muestra al Laboratorio de Biología Molecular que se emplaza en el nosocomio local. Una vez conocido el resultado, personal del área de salud se comunica telefónicamente con la persona a la que se le realizó el hisopado para indicar si el testeo fue positivo o negativo, con las recomendaciones de aislamiento y cuidado en caso de que lo requiriera.



"Tenemos ambulancias disponibles todos los días -desde el día 1- con dos equipos de dos personas más los choferes, con todo lo que implica el trabajo domiciliario. Son dos enfermeras por turno, están todos los días a toda hora para ir a hisopar a los domicilios en todos los sectores de la ciudad. Luego Gabriela Schumacher, una de nuestras médicas, llama todos los días llama a todas las personas que tienen Covid-19 y les lleva adelante un seguimiento que las acompaña hasta el último día del alta. Porque si tenés miedo, si necesitás contención o acompañamiento, si tenés dudas o te sentís mal, te llama la doctora todos los días. Cuando el resultado del hisopado de un paciente es positivo, tiene el seguimiento de una médica hasta el último día y también el seguimiento de una psicóloga, en caso de necesitarlo", aseguró Diamanti.



Por otra parte, la funcionaria refirió al equipo de trabajo de aquellos profesionales que están de licencia -porque pertenecen al grupo con factores de riesgo- pero que son quienes atienden los llamados telefónicos que se realizan al 107. En el plantel de más de una docena de doctores, están Alejandro Vitale, Andrea Chiodi, María Ignacia Dufou, Mirta Rodríguez, Pablo Mattaini, Petrone, Inés Paredes, Vivian Cazabet, Rosana Foquis, Alicia Messina, Cecilia Romero, Florencia Fernandez, Luz Noceda, María de Rossi, Melisa Chillon, Natalia Sardi, Rosana Dacunto y Gabriela Schumacher, entre otros. Dijo Diamanti: "los médicos que están de licencia atienden el teléfono 107. En el grupo tenemos también pediatras licenciados, porque mantenemos guardias pediátricas en caso de que se presente la enfermedad en los niños y niñas. Más allá que los chicos son los que menos se contagian, hay muchos casos de padres que presentan la enfermedad, entonces para nosotros es importante tener esta guardia".



En otra de las acciones que se realizan desde la Secretaría de Salud, "hay cuatro médicas -que están desde el día uno- que son de Atención Primaria de la Salud que van hasta los domicilios de las personas para ver si tienen síntomas que no resulten de emergencia, los que nosotros le llamamos 'código verde'. No sólo concurren para controlar su estado de salud, estas médicas los contienen, tienen un perfil social para acompañar a quienes no se pueden internar y los visitan todos los días", garantizó Mariana Diamanti.



En este sentido, además, precisó en el trabajo conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Social del Municipio y sostuvo que "tenemos un grupo de trabajadoras sociales que llevan medicamentos a la casa y también en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Social se les lleva alimentos, porque tenemos situaciones en las que toda una familia que se encuentra aislada y por protocolo tienen que cumplir aislamiento de 10 o 14 días".