Choco Tile el sabor del chocolate artesanal

Los huevos de pascua fueron los impulsores de una iniciativa que se hizo más grande en poco tiempo. "ChocoTile", de María Clara Gentile nació en plena pandemia, pero eso no fue obstáculo para crecer.

Pasión, formación, destreza y mucha dedicación son las características que engloban a "ChocoTile" y su creadora. "Empecé a incursionar con los huevos de pascua. La gente me pedía diseños personalizados porque no es usual conseguirlos. Así, les empezó a gustar mi trabajo y lo que ponía adentro. Entonces, de a poco empecé a prepararme en esto de la gastronomía", cuenta María Clara Gentile.

Hoy, los exquisitos bombones y chocolates artesanales se conjugan con el buen gusto en el packaging; lo que convierte a estos productos en una muy buena elección para regalar.

María Clara se formó en la Escuela de Pastelería, donde adquirió los conocimientos fundamentales para llevar adelante este emprendimiento. Sin embargo, no va a quedar acá, la idea es continuar formándose.

Su primer seminario en chocolate fue una experiencia maravillosa que "hizo darme cuenta que esto es lo que me gusta", un curso que fue ofrecido en la Escuela de Pastelería de la mano de Hernán, del conocido programa Bake Off Argentina.

"Ahí empecé a ver qué podía hacer con chocolate. Empecé con los huevos y de a poco comencé con la elaboración de bombones. A la gente le gusta mis productos porque son de calidad, pero también tienen una buena presentación con cajas súper cancheras y precios súper accesibles".

ChocoTile es un emprendimiento familiar "porque trabajo en conjunto con mi hija que me ayudó a ponerle nombre al negocio, un logo y la marca. Me enseñó el manejo de redes sociales. Tiene 15 años y para ella es algo tan simple que me ayudó muchísimo. Para mí fue un verdadero descubrimiento. Es como mi asistente publicitaria".

La propuesta "nació sin querer. Yo digo que de la pandemia se puede sacar algo bueno porque esto me permite estar ocupada y no estar tan pendiente de las noticias".

ChocoTile trabaja bajo la modalidad de delivery y los pedidos deben hacerse con dos días de anticipación al 2284-303663. Es que, el buen chocolate lleva su propio proceso de elaboración.