"En este mal momento, sostuvimos la obra social"

Mario Rodríguez, secretario general de UTHGRA Seccional Olavarría, habló con El Popular en el Día del Gastronómico.



Por supuesto que la situación del sector está bastante difícil, aunque creo que ya pasamos lo peor. Por lo menos, restaurantes, bares y confiterías abrieron, y ahora esperamos la apertura de los hoteles. Hay que reconocer que hay muchas provincias que permitieron abrir y después tuvieron que ir hacia atrás, especialmente por no cumplir con el protocolo de sanidad. No sé de quién es la culpa, pero hubo que retroceder. Nosotros pasamos una situación muy difícil en Olavarría, fueron muchos meses con los negocios cerrados; con crisis laboral también, no sólo por la pandemia, ya que veníamos mal desde 2019 y el coronavirus explosionó todo. Explotó. Porque algunos empleadores no estuvieron a la altura de las circunstancias" explicó el secretario general de los gastronómicos en nuestra ciudad, Mario Rodríguez.

"Es que muchos trabajadores siempre estuvieron a la par de los propietarios; los bancaron, porque les pagaban en cuotas, en dos veces, y ahora el empleador en este momento en lugar de apoyar al trabajador -que es el que menos respaldo tiene-, no estuvo y lo dejaron solo. Ahí fue donde aparecieron más problemas. Gracias a Dios, con el estudio jurídico de las doctoras Sansimoni y Stoessel -que son abogadas del Sindicato- fuimos solucionando algunos temas. Algunos otros quedaron ahí, por solucionar. No todo como uno quisiera, pero algunos ya siguieron camino en la vía judicial" siguió explicando el dirigente sindical respecto de los problemas que debieron afrontar los afiliados en estos meses de 2020.

"Muchos estamos mal. Tanto los trabajadores como los dirigentes, que no les podíamos dar las soluciones que queríamos. No estaba a nuestro alcance", agregó. "Algunos se la bancaron con los deliverys, es cierto. Pero ahora abrieron de a poco y creo que para que sea vea un panorama mejor en Olavarría van a pasar entre 90 y 120 días. Recién después de tres meses se podrá ver si todo funciona mejor, porque ahora están los negocios gastronómicos abiertos pero la gente todavía no sale como antes, y es lógico. Encima, los mayores de 60 años que están imposibilitados de salir a cenar o tomar un café, que es el segmento de gente que siempre consume. Creo que desde la próxima semana el Intendente (Galli) va a flexibilizar un poco más el tema de la edad en este aspecto, así que eso le pude dar un poco más de ritmo. Pero hay que esperar ese lapso para ver el fruto del sacrificio que están transitando los gastronómicos con tantos días cerrados", señaló Rodríguez.

"Dios quiera que puedan abrir todos, pero no sé si será así. Muchos tuvieron que esperar, pero hay cosas que hay que pagar. Respecto de los hoteles se espera que abran dentro de poco; inclusive presenté una nota en la Municipalidad. Pero si no puede circular y venir gente a Olavarría, es un problema para los hoteles. Si no se puede transitar, el problema sigue. Yo tampoco puedo ir a Azul o Bolívar, donde hay afiliados, así que tengo que manejarme por teléfono o a través de Internet. A la situación la vamos llevando. Ojalá que todo pase rápido y se soluciones" analizó el secretario general de UTHGRA Olavarría.

"Dentro de todo este problema hubo algo positivo y fue que pudimos sostener la obra social, que fue uno de mis principales objetivos. Veníamos mal desde el año pasado y en salud todo se maneja con el dólar, que venía en aumento, mientras que los sueldos son en pesos. Y nunca alcanza para pagar los insumos, pero aun con menos aportes pudimos sostenerla, que era lo urgente y lo necesario. El tema gremial puede esperar una semana, un mes o un año, pero la salud es hoy, y felizmente estamos bien en lo que es obra social", terminó diciendo Mario Rodríguez.