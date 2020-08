El contacto de Olavarría con el AMBA fue clave en los últimos contagios

02.08 | Información General

Así quedó confirmado en la conferencia de prensa brindada ayer en el Salón Rivadavia. Esta situación "nos aleja de lo que es la circulación viral", dijo el intendente Ezequie Galli.



En la conferencia de prensa brindada ayer en el Salón Rivadavia de la que participaron el Intendente Ezequiel Galli, el secretario de Salud Germán Caputo y el secretario de Gobierno, Hilario Galli, se habló sobre los nexos epidemiológicos de los casos positivos en la ciudad.

"Muchos de los casos de la última semana tienen que ver con personas que trabajan en el AMBA. Nos aleja de lo que es la circulación viral y nos deja según el criterio de la Secretaría de Salud, en circulación por conglomerado. Todos los casos tienen un nexo por una situación laboral con el AMBA o tienen un nexo por contagio anterior" afirmó Ezequiel Galli.



A su turno, Caputo aclaró que "si me preguntás de todos los casos si tenemos los nexos, creo que hay algunos que no tenemos" y volvió sobre la fuerte relación de Olavarría con Capital. "Estas últimas semanas encontramos muchos nexos con personal esencial y muchos vienen del AMBA sabiendo que están contagiados o con síntomas. Nos habla de que todavía seguimos en una circulación en conglomerado" dijo.



El Secretario aseguró que de un escenario a otro lo que cambia es la labor del sistema de salud: "es una discusión banal". No obstante, reveló consideraciones cruzadas: "si uno va a los papeles, Nación no nos pone como ciudad de circulación viral. Provincia, sí. Y muchas ciudades de los alrededores nos considera como ciudad con circulación".