"Tenemos el mejor precio y mantenemos la clientela"

Información General Día del Panadero

Luján Dos Santos, al frente de la panadería La Elegida ubicada en la esquina de Avellaneda y Amparo Castro.

"Gracias a Dios seguimos trabajando porque estamos dentro de los rubros que son esenciales. No nos podemos quejar por este motivo, porque al menos continuamos en actividad ya que hay gente que lamentablemente no puede seguir con su negocio, así que rescatamos eso en este momento de pandemia. Por supuesto, no es la misma venta ni el mismo movimiento que teníamos antes del coronavirus, pero al menos tenemos abierta la pandería. Estamos de corrido, de 8 a 20 horas, ya que a partir de la flexibilización estiramos el horario porque era de 8 a 16, mientras que antes abríamos a las 6 y cerrámos a las 21.30, siempre de corrido".



La que cuenta cómo se está trabajando ahora en el sector de los panaderos es Rosana Dos Santos (36), propietaria -junto con su esposo Ricardo Erro (51) de la panadería La Elegida, ubicada en la esquina de Avenida Avellaneda y Amparo Castro.



"En esta esquina con La Elegida estamos hace cuatro años. El aniversario fue el 20 de mayo. Le compramos la llave al dueño anterior (Gustavo Miceli), le pusimos nombre nuevo que elegí yo -dice riéndose- y empezamos esta nueva etapa. Yo en realidad ya trabajaba en la panadería con el anterior dueño, así que aprendí el rubro, los secretos del oficio y me largué. Ricardo hace jardinería fundamentalmente y en cuanto a la panadería él está más que nada en la parte logística. Yo estoy más tiempo en el negocio y tenemos dos empleados, una chica junto conmigo en el mostrador, y otro muchacho que trabaja en la cuadra, donde yo también estoy presente" agregó Luján, una verdadera "todoterreno" en el negocio de Avellaneda y Amparo Castro.



"A las 4 de la mañana comenzamos la elaboración en la cuadra; allí somos tres, porque con el tema de la pandemia hay gente mayor que por ahora se decidió que no trabaje para que se cuiden, por supuesto", agregó Luján.



"¿Qué lleva la gente?, de todo -dice Dos Santos-; el pan fundamentalmente, es decir miñones más que nada, y también galleta, así como facturas, bizcochos y sandwiches de miga. Por supuesto están los postres, entre los que está el especial de la casa, selva negra, lemon pie. Y también tartas, tartas frutales, aunque con los postres se trabaja más por pedidos. Respecto de los sandwiches de miga se consume los clásicos de jamón y queso y salame y queso, y para los cumpleaños hacemos el servicio completo pero ahora está todo parado".



Respecto de una de las característicdas mas salientes de la panadería La Elegida, Luján sostiene que "por el lugar en el que nos encontramos, hicimos mucho hincapié en algo fundamental que es el precio. En realidad, tenemos un muy buen precio, es accesible para la gente, especialmente en los miñones y la galleta común que vendemos mucho, así como algún pan casero que es especial para las picadas. También hacemos pizza, o la prepizza; inclusive en verano la armamos completa, lista para llevar y consumir, con muzzrella y jamón. Y al negocio le anexamos bebidas, como gaseosas y jugos" continuó contando Lorena respecto de los productos que diariamente salen a la venta y que son del gusto de los numerosos clientes.



"Este es un muy lindo barrio, tenemos muchos clientes y además por avenida Avellaneda hay muchísimo movimiento a toda hora. Apuntamos muchísimo al tema del precio, marcamos bien fino, pero nos interesa eso porque así mantenemos la clientela y cuidamos el bolsillo de la gente, sobre todo en este momento tan dificil para todos" terminó diciendo Luján, quien aprendió el oficio y descubrió que le gusta todo lo que es confitería, "ya que me gusta mucho la elaboración", y esa mano se nota porque -aun en este momento complicado que atravesamos todos- los clientes se siguen sumando en La Elegida.