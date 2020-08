"El Bahiano": "El reggae sigue siendo un género importantísimo que goza de buena salud"

Información General Suplemento FINDE

Fernando Javier Luis Hortal "El Bahiano" es un artista nacional reconocido en el mundo. Contó en Grita el Arte cómo atraviesa esta pandemia lejos de su vida deportiva y con mucho tiempo para escuchar música. Repasó su paso por la radio y la tele y aseguró que el género que trajo a nuestro país sigue creciendo con artistas nuevos.

Yanela Alves

[email protected]

Los artistas padecen el aislamiento, algunos aprovechan para crear pero otros como "El Bahiano" se sienten con poco entusiasmo para hacerlo. El ex líder de Los Pericos estuvo hablando con Lucas Borzi, conductor de Grita el Arte (sábados de 11 a 13 horas por 98 Pop) e hizo un repaso de su vida en el encierro, de la música que oye y que hace con su ukelele y analizó cómo la pandemia impacta y modificará el vínculo a futuro con el público.

¿Cómo venís atravesando el aislamiento?

Estoy pasándola como el todo el mundo complicadísimo en el sentido en que tanto tiempo en aislamiento y distanciamiento se complica. Uno obviamente tiene sentido común y entiende que la situación no pasa por la localía sino que es a nivel mundial. Y es un tema de un virus bastante complicado por lo que estamos viendo todos y por las noticias que estamos teniendo. Es complicado en el sentido de que no se puede tener contacto con la familia, con los hijos, con el trabajo. En mi caso y en mi rubro, que es el arte de juntar gente, está mucho más complicado todavía. Escuché al socio de Farrel de Lolapalloza que para volver a hacer los conciertos y festivales como se hacía hace un tiempo atrás, va a ser recién en el 2022. Está complicado y uno entiende también que esto tiene que ver con la salud pero también entiende que es necesario que la gente tenga su esparcimiento y su posibilidad de trabajo que es esencial también, como la salud.

El arte fue uno de los rubros más golpeados y a largo plazo...

Sí, y el rubro va de la mano con el turismo y el trasporte porque para llegar a tal lugar uno tiene que movilizarse en rutas aéreas o terrestres, de la mano del turismo porque tenes que ir un hotel, De la mano del espectáculo porque tenés que hacer algo en lugares al aire libre o espacios cerrados, El rubro del espectáculo no es tomado, cuando veo las noticias y lo que se va liberando, la parte artística no es tomada en cuenta nunca. Pero creo que sí, que está complicado para todo lo que es arte, teatro, hacer cine, música, lo que también da mucho trabajo a mucha gente.

En estos días de aislamiento, qué hace "el Bahiano", ¿qué hobbie tenés?

En estos momentos más que nada estuve viendo muchas películas, series, leyendo bastante, no tuve una conexión muy directa con la música más que escucharla, no compuse, no me pude motivar con la composición, no me podía abstraer de toda esta situación y tampoco tenia ganas de hacer canciones que tengan que ver con la situación porque después no las iba a volver a cantar más. Hago una vida normal como cualquier persona, me gusta andar en bici, hago ciclismo, fui triatleta hace 7 años atrás, hacia los 3 deportes, running, natación, ciclismo.

¿Y lo que más extrañas hacer?

Viajar. Es lo que más me gusta hacer, y obviamente si tengo que viajar por trabajo mucho mejor. Yo hago ciclismo de ruta, pero está buenísimo cuando haya posibilidades de acercarme por Olavarría, un buen asado viene bien. Cuando todo se relaje un poco más y si es una posibilidad de dar algún concierto en Olavarría, también estaría bueno hacer ese tipo de recorrido que me gusta. A veces cuando viajo por conciertos me quedo un par de días en los lugares para disfrutar y conocer.

En cada viaje debes conocer gente y personajes interesantes...

Sí, pero es relativo. Tampoco es que hay mucho contacto, sobretodo en las giras, porque tenés contacto con la producción, con músicos, con algún acercamiento de algún fanático, alguien que necesita algún reconocimiento, y después nada salís para otro concierto, no hay muchas posibilidades de contactos un poco más fuertes, Pero que la gente se acerque es muy cotidiano al menos en mi caso.

Fabiana Cantilo salío al aire en Grita el Arte hace unas semanas y decía algo parecido sobre el contacto con la gente...

Imaginate que contactar a todos sería una locura, difícil de controlar. El contacto en el escenario con tu público lo tenes ahí, la hora y media o dos horas de concierto, lo estás vibrando ahí, el público lo está vibrando con vos. Después obviamente tenés la cercanía con el equipo de producción, en otro momento era para la foto, ahora va a ser muy difícil acercamiento para la foto, para la firma, lo que fuere, la selfie ahora va a ser muy limitada de ese tipo de acercamiento en el caos de que haya protocolos. Llega un punto en que llegas a tu casa y querés estar relajadísimo, estar con algo del otro lado que no tenga nada que ver con el rubro, La familia, hijos, o estar un rato solo, bajando de oda esa intensidad del concierto porque implica también mucha energía y después querés bajar y estar con uno mismo.

Te hemos visto en redes sociales con el ukelele, ¿por qué lo adoptaste?

Mi uklele es uno barítono, tiene sonidos más graves, la caja es más importante, no es el chiquito soprano, Me gustan las cuatros cuerdas más que las seis. Porque para las seis cuerdas, tengo un tema en una falange del dedo meñique de la mano izquierda que me impide hacer buenas cejillas, me frustro y preferí usar los acordes del ukelele que son mucho más prácticos al menos para mí. Y después con la elección de la canciones es también un puente con el público. No es que yo escuche mi música todo el tiempo, escucho algunas cosas como para recordar.

Y hacés videos para las redes, ¿Un poco de lo que el público quiere escuchar?

Eso es muy relativo porque no todo el mundo conoce el 100 % de tu repertorio, conoce lo que pusieron en algún momento en la radio. Ahora con todo el tema redes, internet y demás hay mucha gente más que descubre a otros artistas que no suenan en radio y vos los miras en las redes y tienen millones y cientos de miles de seguidores. La gente conoce lo que le dan, salvo la que experimenta, investiga un poco más, es melómana, se mete a buscar info, disfruta de eso.

En tu carrera también incursionaste en radio y tv ¿Qué aporte te hizo?

En radio lo mío era programación de verano porque durante el año no iba a poder cumplir con los tiempos. Estuve en Radio Disney, Radio Uno, la Metro, generalmente en los meses de diciembre, enero, para lo que era Mar del Plata, Pinamar, la zona de la costa. Y en la TV Pública fueron dos experiencias muy lindas, una fue una que se llamóMP3 Música para el tercer milenio que documentaba la música originaria de los pueblos, viaje por toda Latinoamérica, Sudáfrica, Francia y España. Fue galardonado con 3 Martín Fierros. Y después la continuidad fue a partir de ese éxito en la TV Pública en ese momento, me dijeron si me animaba a conducir en vivo y les dije que sí. Y aparece un programa ,"Una tarde Cualquiera," de lunes a viernes una hora y media en vivo, y la verdad que la experiencia fue buenísima, la disfruté mucho en ambos programas.

¿Qué fue lo que más te gusto de la radio?

Programar música porque también hacia entrevistas y algunas interesantes. Siempre tienen que ver con lo interesante con el entrevistado. Pero me gustaba poder programar la música que me gustaba a mí y que a lo mejor era la que no se escuchaba en radio, ese era el desafío más importante porque las cosas que a uno lo atraen de escuchar tal o cual programa es la música que ponen.

Y hablando de música, ¿cómo ves el movimiento reggae?

Lo veo muy bien, con gente capacitada para el estilo, con su público ya cautivo. Obviamente hoy las tendencias tienen que ver con el reggaetón y trap pero el reggae sigue siendo un género importantísimo que goza de buena salud. No hay termómetro para los géneros, ya están instalados, todos es circular.En algún momento empezará a escucharse masivamente de nuevo, lo mismo pasará con el rock, cuando calme toda la influencia del reggaetón y trap, también los clásicos y géneros instalados que son ya raíz de la música en todo sentido van a volver a aparecer. No acá, muchas veces se evalúa si algo es bueno o malo si se escucha masivamente, y no necesariamente la música que se escucha masivamente es buena. Para mí la gente que hace reggae es una gente muy particular, tiene su filosofía, su forma de ver las cosas. Y es como un mantra, está muy bien, lo disfruto mucho y apoyo enormemente a toda la gente que lo hace.

Hoy vos sos El Bahiano pero fuiste el padre de este género con Los Pericos. Dejaste un legado, ¿Cómo es seguir creando como solista?

Hace 16 años lo hago. Tengo 5 discos y sigo haciendo música. A lo mejor otros artistas en tanto tiempo de carrera (yo llevo 33 años) se abocan solamente a tocar las canciones que la gente conoce y no sigue explorando, se quedan solamente con ese repertorio. En mi caso no es así, yo tato de agradar a todos pero también trato de agradarme a mí con mis inquietudes musicales, entonces sigo produciendo. Si uno está conforme con lo que hace la gente lo va a recibir, lo puede transmitir.