Ignacio Montoya Carlotto Septeto lanza Inocencia repetida

El olavarriense junto a su septeto lanzaron 11 cancione de autoría y arreglos propios basadas en vivencias de Montoya Carlotto desde que recuperó su identidad.

El álbum cuenta con 11 canciones de autoría y arreglos propios. Las letras abordan la temática de las vivencias de Ignacio durante estos últimos años desde que recuperó su verdadera identidad, de "ese encuentro con ese mundo que no conocía, del que no tenía ni noticias, y que hizo que de alguna manera viera perdido ese último bastión de inocencia que tenía. Además entre esos acontecimientos está el nacimiento de mi hija Lola", dice Montoya Carlotto, y agrega: "en todo ese tiempo de escribir, borrar y escribir de nuevo, pasaron por mí muchas cosas fuertes e importantes, lo que sin dudas ha quedado reflejado en este puñado de canciones que son once pequeñas historias con las que he convivido desde que fueron unas vagas ideas hasta transformarse en lo que podrán escuchar ahora, gracias fundamentalmente a la inmejorable interpretación y ayuda de mis compañeros de ruta. Luego de finalizada la sesión de grabación, visionariamente adelantada a los primeros días de 2020, quedé con una sensación que sigo manteniendo hoy, de una gran alegría y satisfacción por haber realizado lo mejor que puedo mostrar hasta ahora".

El Ignacio Montoya Carlotto Septeto está conformado por Inés Maddio en voz, Valentín Reiners en guitarra, Ingrid Feniger en clarón y coros, Luz Romero en flauta, clarinete y coros, Nicolas Hailand en contrabajo, Samuel Carabajal en batería y percusión, e Ignacio Montoya Carlotto en piano, composición y arreglos.

Para escuchar el albúm pueden ingrear en Spotify