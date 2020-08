Hace 40 años, John Lennon volvía al estudio para registrar su último disco

"Double Fantasy" fue el último álbum editado antes del asesinato del cantante en diciembre de 1980. Contiene 14 temas, algunos de elloos clásicos como "(Just Like) Starting Over", "Woman", "Beautiful Boy", "Watching the Wheels" y "I´m Loosing You".