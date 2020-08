Semana con temperaturas que superan los 20º C y tormentas aisladas

Información General

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se anuncian temperaturas que superarán los 20º C, en tanto para miércoles y jueves pronostican lluvias.



El mes de Agosto comenzó con temperaturas elevadas, este martes la mínima fue de 13º C y la máxima de 24º C, con vientos del sector NO entre 13 y 22 km.

El dato llamativo es la temperatura máxima anunciada para este miércoles que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llegará a 21º C con una mínima de 15ºC.

Las temperaturas mínimas de la semana se ubicarán entre 1ºC y 15ºC, dato llamativo ya que ese rango venía estableciéndose en las máximas, vientos con ráfagas hasta de 50 km/h, con chaparrones y tormentas aisladas durante la mañana y tarde.

Para el jueves anuncian 7ºC de mínima y 14ºC de máxima con lluvias aisladas durante la mañana y ráfagas de 40 km/h.

El viernes pronostican cielo parcialmente nublado con descenso de la temperatura a 1ºC y la máxima de 13ºC.

El fin de semana se presentará nublado con mínimas de 7ºC y 8ºC y máximas entre 13ºC y 17ºC.