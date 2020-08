El primer contacto: la necesidad de contención frente a un resultado positivo de Covid

04.08 | Información General OLAVARRÍA// Desde sanar angustia, culpa por haber contagiado hasta pedir garrafas

Destacan el gran trabajo en Red. Con modalidad de teletrabajo y como parte de grupo de riesgo, la Dra. Gabriela Schumacher se mantiene en contacto permanente con las personas que transitan la enfermedad.



"'¡Hola Doctora! Hoy estoy haciendo un pan casero', y me mandan la foto del pan casero", así contó la Dra. Gabriela Schumacher cómo es una conversación con uno de los tantos pacientes que tienen Covid-19 en Olavarría, con los que ella mantiene un contacto diario.

Se trata de un eslabón más dentro de toda la red de trabajo que realiza el equipo de Salud del Municipio para acompañar a aquellas personas que, luego de brindado el diagnóstico positivo, deben pasar 10 o 14 días aisladas.

"Yo los llamo uno por uno -todos los días- y tengo contacto continuo por WhatsApp. Si necesitan algo me lo dicen, o si tienen alguna consulta también. Ya establecimos que por la mañana y por la noche se toman la temperatura y me pasan el número", manifestó la Dra. Schumacher, que presenta licencia por pertenecer al grupo de riesgo pero no por eso deja de formar parte del equipo de trabajo que "se enfrenta" a la pandemia.

La necesidad de la gente no es solamente por aparición de un síntoma o dudas de la enfermedad, sino también sanar la angustia y las emociones.

Desde la Secretaría de Salud se estableció un trabajo en red por el cual hay determinadas funciones en pos de un único objetivo: que el paciente al que se le diagnostica Covid-19 positivo atraviese la enfermedad de la mejor manera posible.

"Somos un equipo multidisciplinario. Yo me contacto con muchas personas y también se contactan conmigo: distintos eslabones de una gran red. Todo fue un aprendizaje, no solamente las capacitaciones, día a día se fueron presentando distintas necesidades de los pacientes y nosotros aprendimos a desarrollarnos y contactarnos como red. La necesidad de la gente no es solamente por aparición de un síntoma o dudas de la enfermedad, sino también sanar la angustia y las emociones. Nuestra función depende de la necesidad de cada paciente", agregó.

Tanto ella como las doctoras Mariana Galli y Claudia Elizaga (del área de Salud Mental) realizan el seguimiento -desde el día del diagnóstico positivo hasta el día del alta a cada paciente- que no sólo abarca los síntomas propios de la enfermedad, sino que también funciona a modo de acompañamiento.

LAS NECESIDADES BÁSICAS



"Siempre pienso en cómo crecimos con toda esta situación. Yo empecé llamándolos a todos por teléfono, pero uno siente que la necesidad de la gente es otra. Se les presentan dudas o síntomas y muchas veces no tienen a quien acudir, por eso comencé a hacerlo por WhatsApp que permite un contacto más directo y más fluido", señaló la Dra. Schumacher.

"La gente se siente más contenida por el contacto directo que hemos establecido. Hay personas que se sienten angustiadas por el mismo aislamiento y tratamos de levantarle el ánimo con cosas sencillas que ayudan al día a día", concluyó.

Asimismo explicó que "en el seguimiento diario de cada uno se ven las necesidades que son distintas, no solo emocionales o de salud, sino que también sociales porque nos piden garrafas, leña, pañales, alimentos y ahí establecemos el contacto con Desarrollo Social o también con Monitoreo, que se encargan de controlar el aislamiento de cada paciente. Por eso digo que esto es una gran red. Además, si surge alguna duda respecto de los síntomas y salud hay médicas que van al domicilio: Cynthia Arrabal, Florencia Letrada, Estefanía Precci y Giselle Frasca, como también Florencia Marengo que hace el seguimiento de los pacientes que están aislados".

Schumacher analizó, por otra parte, que "el primer contacto con el paciente es súper importante. El primer día, por el shock de tener el resultado positivo o la culpa de haber contagiado , se sienten más angustiados. Hay muchas emociones que surgen ese primer día, entonces el primer contacto es muy relevante por la contención y el apoyo que tiene que tener cada paciente".

En cuanto a la respuesta de los pacientes, la doctora aseguró que "es muy linda. Se sienten contenidos porque te lo manifiestan. Uno va creando un clima de familiaridad. Yo les pregunto ¿cómo están hoy? y me doy cuenta el estado anímico de cada uno. Te vas enterando cotidianeidades íntimas de cada familia que te la comparten, eso para mí es muy lindo y emotivo. La despedida también es linda, cuando uno les da el alta te agradecen y en la respuesta se ve como se han sentido contenidos por todo el Sistema de Salud".