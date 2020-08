El día que nos hizo reflexionar a los olavarrienses sobre la importancia del Derecho a la Identidad

04.08 | Información General A Ignacio Montoya Carlotto le restituyeron su identidad hace seis años, un día como hoy

Un país caracterizado por la lucha para mantener viva la Memoria, cortados al medio por la historia cercana de Ignacio. Un día histórico, la restitución del nieto 114.



"Me parece maravilloso y mágico lo que me está pasando. Quiero que esto sirva para potenciar esta búsqueda de las Abuelas", fueron las primeras palabras de Ignacio, en conferencia de prensa al lado de su abuela, cuando puso la cara y la voz a ese nieto recuperado. El 114, olavarriense.



"Lola vino al mundo con una ventaja que yo no tuve, que es saber la verdad"

Mucho fue dicho y escrito durante estos seis años en los que Ignacio "Pacho" Hurban, ahora Montoya Carlotto pudo llegar hasta sus orígenes, saber "donde nació", hacer propio el derecho que tenemos a conocer nuestra identidad.



El músico se crió con el nombre Ignacio Hurban hasta que en agosto de 2014 consolidó su identidad al ser reconocido como hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar "Puño" Montoya, y nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Y al conocer su origen biológico, se enteró de que en su familia la música ocupó un lugar saliente: su padre era baterista, su abuelo paterno saxofonista y su abuelo materno, un melómano, amante del jazz.

SABER LA VERDAD

Lola Montoya Madueña nació un 3 de junio. Un día después del cumpleaños de Ignacio. Casi dos años después de que se conociera la noticia que conmovió a un país y sacudiera la ciudad, e invitara a la reflexión profunda de lo que significa proteger y garantizar el Derecho a la Identidad.



Ignacio, nuestro vecino. Ignacio, el músico.

El Ignacio Montoya Carlotto Septeto lanzó el disco "Inocencia repetida"

Ignacio Montoya Carlotto lanza "Inocencia repetida" (114 discos), el segundo trabajo discográfico que concreta con su septeto. El álbum cuenta con 11 canciones de su autorí ay arreglos propios, mientras que las letras abordan la temática de las vivencias de "Pacho" durante estos últimos años desde que recuperó su verdadera identidad, de "ese encuentro c on ese mundo que no conocía, del que no tenía ni noticias, y que hizo que de alguna maneraviera perdido ese último bastión de inocencia que tenía. Además, entre esos acontecimientos está el nacimiento de mi hija Lola", dijo el músico olavarriense.

Diciembre 2017. Entrevistó Silvana Melo, respondió Ignacio desde París.

-¿Cómo analizás aquel momento, cuando era tan difícil mantenerse en eje y vos lo lograste?



-La verdad es que no sé si me mantuve tanto en eje. No sé. Fue muy difícil porque uno se encuentra en esos momentos muy rodeado de gente y en una soledad absoluta. Yo me encontré en una soledad que no conocía. Y con tu entorno inmediato, que es la gente que conocés, tu familia, tus amigos, también convulsionados como vos con la noticia. A medida que va pasando el tiempo vas tomando dimensión de las cosas y te adentrás en una complejidad que capa a capa cada vez es más profunda.