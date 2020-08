La zorra que estaba lastimada y se dejó curar mansamente

Información General

El doctor Luis Pradas, veterinario en El Ombú ubicado en 9 de Julio y Necochea. Ha tenido que atender muchos animales entre los que hubo mascotas como tortugas o lagartijas.

El doctor Luis Pradas es el médico de la veterinaria El Ombú. Ya hace alrededor de 17 años que está trabajando en el negocio de 9 de Julio y Necochea y en esa trayectoria ha tenido que atender muchos animales (en su mayoría perros y gatos) entre los que hubo mascotas como tortugas o lagartijas, pero recientemente se dio algo muy raro, casi de casualidad, cuando recuperó a una zorra que estaba muy lastimada.



La encontró en el campo, en donde vive su familia, en el partido de Olavarría. Estaba lastimada en sus patas, "seguramente fue atropellada por un auto. Me acerqué con mucho cuidado porque al ser un animal salvaje es muy posible que quisiera morderme. Pero no ocurrió nada de eso. La acaricié, ví que estaba lastimada y la alcé sin problemas, aunque con mucho cuidado porque es normal que quisiera morderme. Pero no hizo absolutamente nada, se dejó ayudar. Así que la traje a la veterinaria y la tuvimos una semana curándola e inclusive dándole medicamentos inyectables, y tampoco se molestó cuando le dábamos las inyecciones. Eso sí, había un olor bastante fuerte que es el que largan las zorras" contó Luis.



"En el medio me comuniqué con el doctor Grand, de La Máxima, por si había alguna posibilidad de llevarla allí para recuperarse o si la querían tenerla allí. Pero por distintos motivos eso no fue posible y me recomendó que si se recuperaba, la devolviera a su habitat natural. Se recuperó rápidamente de las patas y también de los dedos, que estaban muy lastimados. Así que la llevé otra vez al campo, donde la encontré. Y la vemos siempre a la zorrita que anda caminando cerca de nuestra casa, sin problemas" contó Luis Pradas.