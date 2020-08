Alrededor de 100 internos reciben contención psicológica en la Unidad 38

Información General

"Tenemos pacientes que asisten de manera voluntaria, otros por disposición judicial y otros que son derivados por las autoridades de la Unidad" contó la Licenciada en Psicología Soledad Wibert.

Los profesionales Soledad Wibert y Luciano Vitali, integrantes de la sección Sanidad de la Unidad Penal Nº 38 de Sierra Chica, dependiente de la Dirección de Salud Penitenciaria, están llevando a delante un programa de contención psicológica para los privados de la libertad de este establecimiento en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Desde que comenzó el aislamiento social y preventivo en el mes de marzo hasta la actualidad, el número de internos entrevistados de manera presencial ha aumentado a una cifra cercana a los 100.

"Tenemos pacientes que asisten de manera voluntaria, otros por disposición judicial y otros que son derivados por las autoridades de la Unidad" contó la Licenciada en Psicología Soledad Wibert.

Angustia, depresión, trastornos de ansiedad. Son algunas de las patologías que presentan al momento de ser atendidos. Si bien los profesionales cumplen con sus horarios de servicio habituales, la disponibilidad es las 24 horas los siete días de la semana.

"Hay muchos internos preocupados por sus familias, por la situación económica y laboral, encontramos que muchos manifiestan un sentimiento de culpa al estar detenidos y contar con las necesidades básicas cubiertas y en este contexto de pandemia sus familias cómo se encuentran en el afuera. También está el miedo porque alguno de sus familiares contraiga el virus, la situación se torna compleja" sentenció.

Si bien al comienzo de la pandemia, uniendo voluntades con el fin de cuidarse y cuidar a sus familiares, los internos de los establecimientos carcelarios optaron por no recibir visitas, la autorización del uso de celulares ha funcionado como un paliativo comunicacional importante, sin embargo, con el correr de los días, ha generado algunas controversias. "El chat diario con familiares ha provocado varias rupturas de vínculos por malos entendidos, una llamada no atendida o mensajes no respondidos".

Finalmente, Wibert destacó que "es necesario este espacio de contención para que los internos puedan sobrellevar la pandemia de la mejor manera posible y así también tener una reinserción social efectiva".