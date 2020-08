Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en vivo y el Gobierno la cruzó

Información General

La conductora lo hizo en su programa de TV. Vizzotti alertó que ese químico no combate el Covid-19 y que puede ser tóxico.



En medio de sus embestidas contra las políticas del Gobierno, la conductora Viviana Canosa tomó dióxido de cloro o CDS en vivo en su programa de televisión y desde la administración nacional salieron a cruzarla y recordaron que eso no está recomendado para combatir al coronavirus.

El químico que recomienda tomar la ex periodista de espectáculos tomó popularidad en los últimos días a raíz de la viralización de videos en los que un supuesto científico alemán lo recomienda para combatir el Covid-19, y es un derivado del clorito de sodio, que desde hace años es promocionado como una "solución mineral milagrosa".

Sin embargo, no está comprobado que sea efectivo para combatir el virus pandémico, e incluso la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), indicó que los productos que se promocionan con esta composición no están autorizados como medicamentos o suplementos dietarios, y que tampoco hay estudios que demuestren su eficacia.

Frente a la polémica actitud de Canosa, la secretaria de Acceso a la Salud de nación, Carla Vizzotti, salió a cuestionar el mensaje y advirtió sobre la peligrosidad del producto. "No solo no tiene evidencias de beneficios sino que puede ser tóxico. Nos preocupa mucho que comunicadores generen esa situación. No lo recomiendan en ningún lugar y puede ser tóxico", dijo la funcionaria.

Además, pidió no generar más dudas o incertidumbre "por recomendaciones en relación a curas mágicas en este momento de tanta sensibilidad" y pidió que todos aquellos que tengan un rol importante en la sociedad lo tengan en cuenta más allá de la opinión personal.

En las últimas horas, fue la Anmat, organismo a cargo del control de los productos alimenticios y farmacéuticos que se comercializan en la Argentina, que salió a recordar la prohibición de consumir dióxido de cloro. "Debido a la circulación de información en redes sociales y medios digitales relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de Covid-19 u otras enfermedades, se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso", aclaró en un comunicado.

Sin embargo, Canosa, que desde su red social Twitter ya viene recomendándolo, anoche subió la apuesta y lo tomó en su programa de Canal 9. Luego de un corte publicitario, la periodista volvió a la pantalla para un breve y último bloque en el que saludó a sus espectadores y leyó una frase para llevarlos a la reflexión. "Esta frase me parece que es la frase para cerrar el programa. Por favor, ponémela a pleno que la quiero leer: 'Dejen de prohibir tanto, porque ya no alcanzo a desobedecer todo'", leyó la conductora.



Antes de decir despedirse, entretanto, agarró una botella y agregó: "Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de CDS. Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo, les muestro lo que hago", sostuvo, para luego hacer un gesto positivo mirando a cámara y guiñando un ojo. (DIB)