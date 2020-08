C5N: la conductora Lucila Trujillo frenó a un fiscal que la maltrató en vivo

Información General

En una entrevista con C5N, el fiscal de Cutral Co, Santiago Terán, quien había declarado que las mujeres deberían armarse para evitar femicidios, maltrató al aire a la periodista de C5N, Luli Trujillo quien lo frenó con altura.

La periodista Lucila Trujillo vivió momentos de tensión al aire de C5N cuando el fiscal de Cutral Co, Santiago Terán, primero le hizo una pregunta personal para tratar de justificar su visión de que las mujeres víctimas de violencia de género deberían estar armadas, y después la agredió con insultos. La periodista lo frenó con altura y en las redes sociales fueron varias las colegas que se solidarizaron y que apoyaron el enfoque que la conductora le dio a el tema.

"Acá lo que pasa es que el Covid-19 hace que se le dificulte (la violencia de género) porque los tipos una vez que matan pretenden la impunidad y no se puede esconder el cadáver" sostenía al aire Terán al comienzo de la entrevista. Fue en ese momento en que la conductora lo corrigió: hasta el momento sucedieron 178 femicidios este año y un gran porcentaje sucedió durante la cuarentena que arrancó el 20 de marzo; de hecho el 69% de las víctimas murieron dentro de su casa.

Posteriormente el fiscal trató de explicar su teoría de que las mujeres deberían estar armadas al sostener que "cuando un sujeto esta dispuesto a matar a una mujer no hay medida de seguridad que alcance. La única forma que le queda a la mujer para pararle es meterle un tiro en la cabeza" dijo al aire de C5N y agregó que "me parece que sería una buena solución" que las mujeres porten armas, describió.

Pero la conductora volvió a cruzarlo al explicar que muchos agentes de una fuerza de seguridad tienen armas y las mujeres de esos agentes, que padecen violencia de género, tienen acceso a una defensa con armas de fuego y eso no las protege. "No se trata de un hecho se inseguridad" respondió Trujillo, "es la justicia que debería modificarlo" agregó. En ese entonces Terán ya respondió: "Me gusta dialogar que no me atropellen".

"¿Usted está casada? imaginate que el tipo que está con vos es un violento y la única opción que tenes es un arma, ¿la usas?" le preguntó a la conductora pero ante la negativa a responder ese cuestionamiento insistió. "Vos tenes que elegir tu vida o la vida de él. Elegí. Vos me presionás de una forma fuera de lugar" le dijo varias veces el fiscal de Cutral Co, Santiago Terán, en un tono agresivo.

Ya para el final de la nota y ante las opiniones vertidas por Trujillo que sostenía que "no corresponden decirle a una mujer victima de violencia de género que tiene que matar", el fiscal estaba tenso y entre gritos le respondía "gritás como loca, y sos de esas personas que se victimiza; conmigo no te vas a hacer la torita" entre otras frases. Este tipo de actitud motivo el apoyo de colegas al momento tenso que la periodista debió pasar al aire. (Ambito Financiero)