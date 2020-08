Campo y tecnología: el ingeniero agrónomo y su relación con el productor

Información General

En recuerdo de la primera clase dictada en la carrera de Agronomía en la Escuela Agrotécnica y Veterinaria "Santa Catalina", en Lavallol en 1883, se conmemora hoy en nuestro país el Día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario.

Para enfocar la actividad de la agronomía en nuestra ciudad, EL POPULAR Medios entrevistó a la ingeniera agrónoma Viviana Palahy, matrícula provincial 00069, quien es titular del laboratorio Canagro junto a Nancy Sánchez, matrícula nacional 15.975, donde se brindan distintos servicios de análisis de semillas y suelos a los productores locales y de la región.



Luego de establecer que la pandemia obligó a cambiar las rutinas del laboratorio, la profesional recordó que comenzó a desempeñarse luego de haber obtenido su título "en la Facultad de Agronomía de Azul hace 15 años. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar enseguida porque mi padre es productor agropecuario, así que venimos de una familia de campo".



En realidad, su labor profesional comenzó "en la Cooperativa Agropecuaria de Olavarría, donde trabajé durante un año y mientras tanto hacía una maestría en Azul. Después salió la oportunidad de la compra del laboratorio allá por el año 2008".



Nació No fue casual que eligiera ser agrónoma sino que su vocación desde temprano, Viviana Palahy, reconoció que "desde chiquita siempre me gustaba el campo, siempre decía que iba a ser agrónoma. Pero el tema es que decía que 'no me voy a quedar entre 4 paredes y al final me quedé entre 4 paredes, en un laboratorio. Pero este trabajo tiene sus cosas, sus lados lindos. También formo parte de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Olavarría, que está presidida por Ricardo Silvestro".



Al analizar su trayectoria, destaca que "la verdad que me encontré con una profesión muy linda, que realmente es hermosa, que lleva su tiempo, donde he pasado por varias etapas y es fantástico también que me ha permitido formar parte de una asociación de laboratorios privados".



Esa inserción le brinda a nuestro medio una posición destacada en la materia en el plano nacional. "Somos más de 24 laboratorios privados en todo el país, que nos reunimos dos veces al año pero precisamente este año no hemos podido reunirnos. El sábado tenemos la primera plenaria virtual que siempre hacemos entre todos los laboratorios y este año, en conmemoración de los 25 años de la asociación estamos organizando el primer Congreso Argentino de Semillas".



En el laboratorio Canagro "hacemos todo lo que sea análisis comercial de cereales y oleaginosas; analizamos el gluten del trigo, según las normas IRAM, trigo fideo, trigo candeal, cebada, girasol, lino, colza, alpiste, soja y maíz; en definitiva todo lo que es comercial", detalló Palahy.



La ingeniera agrónoma explicó que "también se hace análisis de patógenos de semillas, donde se hacen diferentes tipos de prueba, y también análisis de semillas en cuanto a poder germinativo, pureza físico botánica, envejecimiento acelerado, viabilidad, y demás tipos de análisis de semillas. Para eso tenemos que estar inscriptos en el Inase (Instituto Nacional de Semillas)".



Asimismo, en el laboratorio "también hacemos análisis de suelos, en general todo lo que es básico, materia orgánica, fósforo, nitrato, humedad y PH. Para eso participamos siempre de las rondas de ProINTA, estamos dentro del Zamla, que al igual que el IRAM, van organizando y regularizando las normas".



Producto de esa dinámica, "tenemos mucho trabajo, incluso de la zona, pero lamentablemente ahora con la pandemia se vio complicado el tema de envíos, que siempre se hacía por colectivos, pero al menos anda algún comisionista y las muestras nos llegan".



Sobre la actividad agropecuaria en la zona, señaló que en cuanto a "la siembra de trigo, se vio afectada por el clima con un retraso, todavía hay gente que está empezando a sembrar o terminando; en el norte del país se retrasó por la sequía y acá por las lluvias. Tengo entendido que en cuanto a la superficie sembrada es bastante parecida a la del año pasado, según comentan los clientes".



En definitiva, la profesional sostuvo que "lo del clima es realmente una lotería, porque vos podés tener todo organizado, qué vas a sembrar, pero nunca tenés el pronóstico exacto del clima. A veces se apuesta todo a una cosecha pero viene una sequía, una lluvia o una helada fuerte o granizo, y perdiste todo".



El reconocimiento entre los productores luego de más de una década no se hizo esperar, ya que "nuestro trabajo le facilita al productor la toma de decisiones, más que nada, por el tema de cuánto fertilizar los suelos, donde en el análisis de suelo vamos viendo qué nutriente estaría faltando y les damos la posibilidad de ajustar los nutrientes. También les permitimos tener un ajuste de la densidad de siembra por el poder germinativo que le damos. Y al momento de la cosecha hacemos la liquidación de granos, tanto a productores como a cerealistas".



Por último, Viviana Palahy agradeció "a todos los clientes que siguen confiando en nosotros y saludar a todos los ingenieros agrónomos y veterinarios en su día. También quiero destacar lo del Congreso Argentino de Semillas, que se va a concretar los días 3 y 4 de noviembre y es coorganizado por la Facultad de Agronomía de Córdoba, donde se pueden presentar trabajos".